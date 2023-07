Dallo chemisier al blazer di lino, ecco cosa indossare per essere impeccabili dietro la scrivania, anche ad altissime temperature.

Bella l’estate, il sole, le giornate lunghissime. Un po’ meno scegliere cosa indossare quando la colonnina del termometro supera i 30°. La situazione poi si complica ulteriormente se parliamo di outfit da ufficio: tra l’aria condizionata troppo alta, la sauna inevitabile sui mezzi pubblici o al volante, le camminate sull’asfalto rovente, apparire sempre impeccabili non è un’impresa facile. Ma non è neanche impossibile.

La chiave per affrontare anche le giornate più torride senza perdere di vista lo stile? Puntare su pezzi anti-caldo in grado di farci sentire perfettamente a nostro agio, ma allo stesso tempo eleganti e di tendenza. Ecco quelli che non possono davvero mancare nel guardaroba (e qualche utile fashion tip).

Il blazer in lino

Capo workwear per eccellenza, il blazer resta un item irrinunciabile. Ora è il momento di puntare sulle versioni in lino, meglio se a tinte neutre: freschissime e super chic, si abbinano a pantaloni e camicie ma anche a tubini leggeri e maxi dress stampati.

TOTAL WHITE Giacca dal taglio sartoriale in lino 100%

I pantaloni palazzo

Nelle giornate più calde mettete da parte jeans e pantaloni slim fit e optate senza esitazione su modelli wide leg, ossia a gamba ampia. Lunghi o alla caviglia, risolveranno anche i look più formali garantendovi comfort assoluto. Attenzione alla scelta del tessuto: dev’essere leggero ma avere almeno un minimo di struttura e - soprattutto - non essere trasparente.

BEATRICE .B Pantaloni palazzo in misto seta

L’abito chemisier

Zero voglia di pensare a cosa indossare? L’abito chemisier diventerà il vostro mai-più-senza per l’ufficio in estate. Facile, pratico e sempre chic, risolve il look in un lampo ed è perfetto anche per l’aperitivo post-ufficio.

TWINSET Abito chemisier in popeline di cotone impunturato con cintura

Il foulard

Indispensabile per proteggersi dall’aria condizionata, il foulard è uno di quei pezzi in grado di regalare un’allure super professionale al look. Non abbiate paura di osare: sceglietene uno colorato o a fantasia e mixatelo con tutto.

GUCCI Foulard in seta stampata

Il cardigan in seta

A proposito di aria condizionata: se il foulard non basta, aggiungete un cardigan leggero. Sceglietelo in seta o cashmere - che garantiscono un buon isolamento termico - e tenetelo in borsa, così da averlo sempre a portata di mano (anche nelle occasioni extra lavorative).

RIFÒ Cardigan a costine in seta rigenerata

Le mules

Spazio anche agli accessori, scarpe in primis. Il nostro suggerimento è quello di evitare i modelli con listini multipli o lacci, che tenderebbero a stringere e segnare i piedi con il passare delle ore, preferendo sandali semplici e con tacco non troppo alto. L’idea più modaiola di stagione? Le mules con zeppa slim, da utilizzare anche per la sera o il tempo libero.

ST. AGNI Mules in pelle con zeppa

Il maxi dress minimal

Gli abiti maxi sono indubbiamente tra le soluzioni anti-afa più efficaci quando si tratta di decidere come vestirsi d’estate in ufficio. In questo caso, tenete bene a mente la regola del “less is more”. Un dress lungo dalle linee pulite - magari in lino - si indossa in un attimo e si abbina con facilità: per renderlo sofisticato puntate su slingback o ballerine a punta e borsa a mano.

ARKET Maxi dress in lino

Il tailleur con bermuda

Sulle passerelle nelle ultime stagioni ne abbiamo visti tantissimi: i tailleur con bermuda sono un trend fortissimo e rappresentano un’ottima alternativa al classico completo giacca e pantalone. Tutto sta nel calibrare le proporzioni: sì ai balzer leggermente over e ai bermuda ampi e sartoriali, meglio se al ginocchio.

WEEKEND MAX MARA Giacca e bermuda in cotone e lino

La gonna midi a pieghe

La gonna a pieghe è sempre una garanzia, oltre che un capo particolarmente strategico per gli outfit ufficio. D’estate prediligete le versioni colorate e in tessuto leggero: aggiungerete un tocco cool al rigido dress code lavorativo senza incorrere in scivoloni di stile.

ESPRIT SU ZALANDO Gonna midi plissé

La borsa in canvas

Quando il caldo si fa sentire particolarmente, meglio lasciare a casa borse di pelle e vernice e prediligere i modelli in canvas. L’importante è che non siano troppo tecniche o sportive (risulterebbero fuori luogo). Qualche idea? Una tote bag dalle linee squadrate o una borsa shopping a righe bianche e blu.

JIL SANDER Borsa tote in canvas e pelle

Le slingback rasoterra

Le slingback rientrano a pieno titolo tra i fondamentali degli outfit da ufficio, ma non è detto che dobbiate necessariamente svettare su stiletti con tacco 12. Sono tante le proposte moda per l’Estate 2023 a tacco basso oppure rasoterra, tutte super trendy ma soprattutto in grado di coniugare comodità e stile.

AEYDE Slingback a punta senza tacco

La pochette

Ideale per custodire e trovare al volo tutti i nostri essentials all'interno di una borsa più grande, diventa l'accessorio perfetto da sfoggiare all'ora dell'aperitivo. I modelli da preferire? Quelli dalle dimensioni contenute, impreziositi da dettagli gold o inserti a contrasto.

GAJA BANCHELLI Pochette con inserti snake e borchie dorate

