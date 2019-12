Andare in alta quota non è mai stato così fashion grazie al nostro mix & match che combina i capi e gli accessori da montagna più cool della categoria!

Vacanze di Natale: le passerete con i parenti o con gli amici? Ma soprattutto città, mare o montagna?

Se siete del team alta quota perché freddo, luci e neve "fanno tanto Natale", sicuramente non possiamo consigliarvi i vostri compagni di avventura ma certamente possiamo suggerirvi come vestirvi bene e con stile anche in montagna.

Ovviamente comfort e calore vengono al primo posto ma anche l'occhio vuole la sua parte, certo!





(Credits: Instagram) Elsa Hosk

Quindi via al layering, ai tessuti tecnici, scarpe imbottite perché ogni centimetro del vostro corpo deve essere protetto al meglio.

Per evitare l’effetto "fagotto" però, seguite le ultime tendenze mountain chic come il maxi coat teddy bear, piumini metallici, print camouflage e maglioni over abbinati a pantaloni da sci o leggings termici attillati e a booties imbottiti.

Scoprite le nostre 5 combinazioni mix & match studiate a puntino da noi e pronte per essere ricreate da voi!





Come vestrisi in montagna: bianco e nero





(Credits: Zalando, Chanel, Moon Boot)

Questo look super firmato è composto dal maglione stile seventies di House of Dagmar (in vendita su Zalando), i pantaloni tecnici da sci in bianco ottico di Colmar, Moon Boot corti e zainetto Chanel della collezione Coco Neige, il protagonista di questo outfit. #LetItCoco





Come vestrisi in montagna: teddy bear coat protagonista





(Credits: Max Mara, Sorel, Tory Burch, Uniqlo)

Il nostro secondo match comfy e colorato è composto da leggings termici in pile di Uniqlo, stivaletti in montone imbottiti di Sorel, maglione con zip e maxi collo di Tory Burch e, cherry on top, il cappotto teddy di Max Mara color fragola, una hit dell'inverno! #TeddyWinter





Come vestrisi in montagna: argento e grigio





(Credits: Imperial, Farfetch, Adidas Stella McCartney, Oysho Sport)

Questa combo da neve gioca sui toni del grigio e dell'argento con il bomber di Parosh, il pullover in lana di Imperial, panta tech di Oysho Sport e infine stivali di Adidas Stella McCartney. #SilverMountain

Come vestrisi in montagna: militare chic





(Credits: Gioseppo, Primark, Dondup, Falconeri)

Il nostro quarto look studiato a puntino è in stile army, un print sempre molto amato dalle fashion addict. È composto da felpa in pile di Primark (a soli €10!), guanti in cachemire Falconeri, boots caldi da montagna di Gioseppo e infine parka meraviglioso con dettagli in eco pelliccia di Dondup. #ColdWar





Come vestrisi in montagna: un tocco di rosa





(Credits: Calzedonia, Timberland, Giorgio Armani, Farfetch)

Questo look vinyl black è composto dai leggings thermal effetto pelle di Calzedonia, le mitiche Timberland nere con finiture iridescenti e maglione tecnico della linea tutta nuova Giorgio Armani Neve. A tingere l'outfit di colore è il piumino logo di Champion in uno sgargiante rosa bubble! #ThinkPink