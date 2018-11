I key pieces fondamentali per un guardaroba invernale al top!







Chi l’ha detto che gli outfit invernali debbano necessariamente essere noiosi? È vero, in questa stagione a causa del freddo la nostra creatività registra spesso il minimo storico e tendiamo a puntare più sul comfort che sullo stile, ma avendo a disposizione i capi giusti è possibile costruire un perfetto guardaroba invernale e sfoggiare look quotidiani che siano contemporaneamente caldi e super glam.

Quando le temperature cominciano a scendere la tentazione di indossare ogni giorno sempre e solo la classica combo “maglione di lana avvolgente + jeans” è sempre molto forte, ma perché gettare la spugna e rinunciare così allo stile! Basta accogliere nell’armadio un paio di pezzi strategici per essere al top anche nelle giornate più fredde.

Quali sono i capi salvavita dell'inverno che possono davvero fare la differenza?



Dal cappotto color cammello, il capospalla più versatile che ci sia; al pullover dalle tinte vivaci, che dona colore (e carattere) a ogni look; dai pantaloni a stampa check, un investimento sicuro da sfoggiare sia di giorno che di sera, agli stivaletti con il tacco largo, che sono trendy, tengono i piedi al caldo e permettono di camminare persino sulla neve: ecco 10 capi pezzi chiave per vestirsi (bene) in inverno.









VALENTINO Cappotto color cammello con tasche laterali e taschino sul petto

Credits: valentino.com





IMPERIAL Maglione a collo alto con ricami a trecce

Credits: imperialfashion.com





SAINT LAURENT Minigonna nera di pelle

Credits: mytheresa.com





KURT GEIGER Borsa tonda da portare a mano o a tracolla

Credits: kurtgeiger.com





INTIMISSIMI Dolcevita grigio in modal cachemire

Credits: it.intimissimi.com





SANDRO Abito midi stampato a maniche lunghe

Credits: it.sandro-paris.com





LEONTINE VINTAGE Basco rosa in lana con scritta realizzata a mano

Credits: leontinevintage.com





TOPSHOP Pantaloni a vita alta a stampa check

Credits: zalando.it





TOD’S Stivaletti in pelle con tacco largo

Credits: tods.com