Come vestirsi quest’estate? Ecco 10 idee look (rubate alle influencer) da cui lasciarsi ispirare in vista dell’arrivo della stagione calda.



Ci siamo chiuse in casa per il lockdown che era ancora pieno inverno, in questi mesi trascorsi tra le mura domestiche abbiamo privilegiato esclusivamente capi e accessori comodi e confortevoli ma adesso che abbiamo riacquistato (anche solo in parte) la nostra libertà possiamo finalmente sbizzarrirci e tornare a giocare con il mix&match.

L'estate è ormai dietro l’angolo e questo significa solo una cosa: è già tempo di tirare fuori dall’armadio abiti svolazzanti, capi impalpabili e calzature estive e di darsi da fare con lo shopping in modo da non farsi trovare impreparate.

Come vestirsi quest’estate per essere eleganti, fresche e sempre al top? Chi meglio delle influencer, sempre attente agli ultimi trend, può aiutarci a trovare la giusta ispirazione!

Noi abbiamo sbirciato sui loro profili Instagram e selezionato alcuni dei loro look più interessanti da cui potete prendere spunto in vista dell’arrivo della stagione estiva. Non vi resta che scoprirli!

1. Abito a fiori e sandali lace-up

Il segreto per essere sempre impeccabili senza soccombere al caldo? Bastano un abito a stampa floreale e un paio di sandali con i lacci da annodare alla caviglia per affrontare con stile e femminilità anche le giornate più roventi.

2. Blusa con le maniche a sbuffo e jeans

In pole position tra i big trend dell’estate 2020, le maniche a sbuffo che fanno capolino su top, camicette e bluse. Le influencer amano la combo “blusa con le maniche ampie + jeans” e in effetti il mix non è niente male se si sogna un look pratico e di tendenza, da sfoggiare h24.

3. Power suit dai colori vivaci

Tra i pezzi cult della stagione, i power suit dai colori vivaci che porteremo in ufficio con sandali e pumps con il tacco largo, ma anche nel tempo libero, con una semplice t-shirt bianca e delle sneakers o in modo più sexy, con niente sotto e con un reggiseno che sbuca fuori dalla giacca.

4. Lingerie a vista

Da esibire con orgoglio la lingerie che quest’estate non rimarrà nascosta sotto a top e t-shirt. Che sia un bralette o una canotta in seta con dettagli in pizzo, in questa stagione l’intimo diventa l’assoluto protagonista del look e va portato a vista proprio come fanno le influencer.

5. Gonna di tulle e t-shirt

Una gonna di tulle colorata è tutto quello che serve per dare una bella iniezione di glamour ai look da tutti i giorni. Provatela con una t-shirt in cotone e a un paio di sneakers dalle linee pulite, non potrete più farne a meno.

6. Abito a pois e sandali flat

I pois sono sempre un’ottima scelta quando si vuole portare una sferzata di energia al guardaroba estivo. Anche le trend setter non hanno dubbi: non c’è niente di meglio di un abito lungo a pois, da indossare con un paio di sandali rasoterra, per dare una bella dose di brio anche ai look più basic.

7. Jumpsuit

Jolly da sfruttare in più di un’occasione, la jumpsuit si rivela sempre una grande alleata per risolvere il look senza neanche troppi sforzi. Le influencer sembrano amare particolarmente quelle in denim, ma in circolazione si trovano un’infinità di versioni, più leggere, da sfoggiare quando le temperature saliranno alle stelle.

8. Shorts e camicia in lino

Il pezzo chiave che svolterà i look quotidiani? Gli shorts, meglio ancora se ampi e dai tessuti leggeri. Abbinati a camicia in lino, cappello di paglia e occhiali da sole diventeranno la vostra uniforme estiva preferita.

9. Total pink

Nuance di tendenza della primavera-estate 2020, il rosa ci vestirà da capo a piedi per tutta la stagione. Che sia indossato in total look o spezzato da altri tocchi di colore, non potrà certamente mancare nel nostro guardaroba.

10. T-shirt e minigonna

Sempre vincente per svelare il proprio lato più femminile senza però sacrificare la comodità, la combo “t-shirt + minigonna” che si presta a mille diverse interpretazioni e può essere valorizzata da qualsiasi tipo di calzatura: ballerine, pumps, sandali, mules…ci si può sbizzarrire.