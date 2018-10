Qualche consiglio per scegliere il look giusto ed essere sempre al top, anche quando piove!





Vestirsi con stile anche nei giorni di pioggia? Difficile, ma non impossibile!

Certo, in un mondo ideale, vorremmo poter fare a meno di uscire e rimarremmo a casa tutto il giorno avvolte nel nostro piumone senza neanche porci il problema, ma (ahinoi) la realtà è ben diversa ed è quindi meglio giocare d’anticipo e tenere a porta di mano quei capi e quegli accessori che potrebbero rivelarsi molto utili in caso di temporali e acquazzoni.

Banditi jeans a zampa, pantaloni palazzo, maxi dress e tutti quei capi che in caso di pioggia rischiano di strisciare per terra, consigliati invece jeans cropped, mini dress, abiti e gonne dalla lunghezza midi, pantaloni culotte e tutti quei pezzi furbi che si fermano alla caviglia e che quindi non vi lasceranno bagnate e infreddolite per tutta la giornata!

Nei giorni di pioggia battente, rain boots, impermeabili e ombrelli sono una scelta quasi obbligata, ma questo non significa che per indossarli siete tenute a sacrificare il look, anzi!

Giocando un po’ con la creatività e optando per gli abbinamenti giusti è assolutamente possibile avere un outfit impeccabile a prova di pioggia!

In cerca di ispirazione? Ecco qualche idea look che può fare giusto al caso vostro!













Trench, jeans e Chelsea boots





Trench rosso in vinile con cintura in vita VIVETTA + Jeans skinny in denim blu délavé 7 FOR ALL MANKIND + Chelsea boots neri in pelle DIOR

Abito in maglia e stivali da pioggia





Abito in maglia a collo alto UNIQLO + Rain boots di gomma a stampa animalie HUNTER + Ombrello trasparente con chiusura a scatto HAY

Pullover, pantaloni di pelle e sneakers





Pullover in lana con lavorazione a coste ACNE STUDIOS + Pantaloni di pelle con elastico in vita BRUNELLO CUCINELLI + Kiri Up, le sneakers in pelle con suola bicolor TIMBERLAND

Maglione, pencil skirt e anfibi





Maglione nero girocollo SISLEY + Pencil skirt a fantasia tartan N.21 + Anfibi neri con applicazioni preziose KURT GEIGER

Impermeabile, pantaloni culotte e stivaletti





Rain coat rosa con cappuccio STUTTERHEIM + Pantaloni bianchi a gamba larga & OTHER STORIES + Chelsea boots neri di vernice TOD'S

