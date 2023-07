Dalla bucket bag in rafia all'immancabile pareo, che sia per una lunga vacanza o per una fuga in riva al mare, scoprite i dieci must-have dell'estate 2023

L'estate porta sempre con sé una serie di pezzi fatti apposta per lei. Sandali e ciabattine, stampe colorate, accessori in raffia che per stile o per utilità sono da sempre simbolo di quella che è la stagione più calda, quella che trasporta la gente in riva al mare e in mete assolate.

Che siate quindi in partenza per una lunga vacanza tra sabbia, sale e scogli o in procinto di una fuga al mare, anche la più breve, esiste una piccola lista di must-have che potrebbero fare al caso vostro. O meglio, senza i quali sarebbe davvero un peccato partire!



Partiamo dall'abbigliamento, dai capi che troveranno sicuramente spazio nella vostra agenda e nella vostra valigia: un mini abito coloratissimo e leggero, di quelli che puoi indossare di giorno con un paio di sneakers in tela o la sera con un sandalo gioiello, senza risultare mai off topic.

Allo stesso modo gioca un ruolo fondamentale la camicia, in lino e leggerissima, da portare aperta sopra a un abito o una canotta (qui diventa un fondamentale problem solver in caso di aria condizionata a livelli polari), o da abbinare a un paio di shorts o a un pantalone a palazzo.

Ma la camicia in lino si abbina anche a un altro immancabile del bagaglio estivo: il pareo. Insieme formano una combo perfetta, per elevare quest'ultimo dal suo status di "accessorio da spiaggia".



All'abbigliamento abbiniamo ovviamente i giusti accessori, partendo dalla borsa. Un secchiello in raffia, con elementi che richiamano il mondo marino è sempre una buona idea. Ai piedi dei sandali, comodi e a prova d'acqua per il giorno, brillanti e pur sempre comodi se li scegliete flat.

Completiamo con occhiali da sole, precisamente con uno dei modelli più cool della stagione, cappello a sua volta in paglia e qualche altro piccolo tocco in grado di esaltare leggerezza e vivacità di un buon total look estivo.



Date subito un'occhiata a questi pezzi scelti per voi e partite verso la vostra destinazione dell'estate con ancora più stile!

1. L'abito a tutto colore

Abito mini cut-out in misto lino stampato, FARM RIO. Credits: Net-a-Porter.com

2. La camicia in lino

Camicia in lino dal taglio ampio e corto, POLO RALPH LAUREN. Credits: Ralphlauren.it

3. Il costume da bagno

Costume intero a vita alta con dettagli stile bikini, JADE SWIM. Credits: Mytheresa.com

4. Il pareo

Pareo lungo con stampa, AGUA BY AGUA BENDITA. Credits: Aguabendita.com

5. La borsa in rafia

Borsa a secchiello Cupid con profili in pelle blu navy e charms applicati, HEIMAT ATLANTICA. Credits: Heimat-atlantica.com

6. Le ciabattine beach approved

Sandalo Honolulu in EVA, materiale vegano morbido resistente all'acqua, MANEBI. Credits: Manebi.com

7. Il sandalo gioiello

Sandalo Apli Eleftheria con cristalli, fa parte della collezione Bridal di ANCIENT GREEK SANDALS. Credits: Ancient-greek-sandals.com

8. Gli occhiali da sole

Occhiale da sole Mega Clubmaster, riedizione del classico modello in versione oversize, RAY-BAN. Credits: Ray-ban.com

9. La bandana

Bandana stampata, WEEKEND MAX MARA

10. Il cappello

Cappello Magiostrina con banda in gros-grain stampato, BORSALINO. Credits: Luisaviaroma.com