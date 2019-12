Piccolo decalogo di stile per rispondere all’annoso dilemma che ci attanaglia ogni stagione: come abbinare scarpe e borse nel modo giusto?

A chiamarli semplicemente “accessori” si fa loro un gran torto. Scarpe e borse sono il fulcro indiscutibile di ogni look, quel quid in grado di trasformare istantaneamente l’aspetto di un abito o di qualsiasi altro capo d’abbigliamento presente nel nostro armadio, che si tratti di un paio di jeans, di un completo elegante oppure di una tuta da ginnastica.

Non stupisce perciò che siano tra i complementi di stile più amati e desiderati di ogni stagione, e non sorprende nemmeno ritrovarle al centro dell’annoso dilemma che continua ad attanagliare schiere di fashionistas, ovvero: come abbinare scarpe e borse nel modo giusto?

La risposta non è scontata come potrebbe sembrare: se fino a qualche tempo fa infatti il diktat imponeva di portare rigorosamente borsa e scarpe en pendant, oggi le cose sono cambiate. Le nuove regole di stile passano per audaci mix&match e accostamenti apparentemente casuali di colori, modelli, materiali e texture. Ecco 10 suggerimenti da mettere subito in pratica.

Formale ma non troppo

Per sdrammatizzare il piglio formale di una scarpa classica come gli intramontabili mocassini neri, puntate su una borsa animalier. Affinché l’insieme risulti armonico però, evitate di mescolare troppi colori e optate per capi “neutri”, come un paio di pantaloni in denim oppure un capospalla nella stessa nuance delle scarpe o della borsa.

Scarpe e borse dello stesso color? Sì, ma in maniera furba

È vero, abbiamo appena detto che abbinare scarpe e borsa dello stesso colore è ormai demodé, ma questo è valido solo se si applica questa regola alla lettera. Per evitare l’effetto old style basterà scegliere scarpe e borse in texture e stili differenti. La maxi pouch in pelle intrecciata di Bottega Veneta, ad esempio, si sposa alla perfezione con ankle boots e texani in pelle liscia.

Colori e modelli passepartout per non sbagliare

Una buona soluzione per abbinare scarpe e borse in maniera non banale consiste nel puntare su due colori differenti ma molto versatili e facilmente abbinabili, come il nero e il bordeaux. Per dinamizzare il tutto, aggiungete un capo o un accessorio a fantasia nella stessa gamma cromatica.

Un pezzo evergreen è sempre una buona idea

Un pezzo evergreen come una borsa di Chanel (o un paio di Loubutin) oltre a essere un vero e proprio investimento rappresenta un ottimo punto di partenza per la costruzione di qualsiasi outfit, elegante o casual che sia. Questo mix&match con anfibi militari e maxi pull ne è la prova lampante.

Marsupio e scarpe

Riapparsi da qualche stagione in passerella, marsupi e belt bag hanno oggi poco o nulla a che spartire con l’universo casualwear da cui provengono. Il trend del momento li vede protagonisti dei look più chic e bon ton, accostati a ballerine in camoscio e décolleté.

Intramontabile black & white

Il bianco e nero è sempre una certezza, anche quando è declinato sottoforma di accessori. Come in questa mise, tutta da copiare, con chelsea boot bianchi e maxi secchiello in pelle nera.

Esagerate, ma nel modo giusto

Non sapete quale borsa abbinare ai vostri nuovissimi stivali pitonati? Lasciate perdere i modelli troppo grandi e classici e scegliete invece un pezzo super colorato, che sia in grado di catturare l’attenzione e movimentare l’intero outfit.

Bianco per uno stile sofisticato

Per rendere subito up-to-date i vostri inseparabili stivali in cuoio lasciate perdere gli accostamenti più facili (come quelli con beige, cammello e affini) e puntate invece sul bianco ottico. Una borsa a mano di questo colore - meglio se mini o micro - aggiungerà al look un tocco inedito e sofisticato.

Abbinare scarpe e borse ai dettagli dell’outfit

Senza eccedere troppo con il matchy-matchy, è possibile partire da un dettaglio dell’outfit nella scelta della borsa o delle scarpe. Un’idea è quella di riprendere il finish metallizzato dei bottoni di un cappotto importante con un paio di stivaletti in tinta. Meglio puntare però su un accessorio alla volta, evitando i pendant stivaletti-borsa-orecchini-collana-e chi più ne ha più ne metta.

Borsa e sneakers: su quali abbinamenti puntare

Anche se le sneaker fanno ormai parte dell’abbigliamento quotidiano, non sempre è facile osare con abbinamenti che non siano prettamente casual o sportivi. Il primo impulso sarebbe quello di abbinarle a uno zainetto oppure a un marsupio, ma basta fare qualche prova per renderci conto di come questo tipo di scarpe si presti senza problemi anche ad accostamenti meno comuni. Questo ad esempio, con borsa a mano beige e cappotto classico ton sur ton, è ideale anche per l’ufficio.

