Abbinare più tonalità pastello in un solo outfit si può, affidatevi alle #inspo di Grazia.it

Primavera + Pastello = Felicità

La stagione più attesa e desiderata, che avrà inizio ufficialmente il 20 marzo (al via il countdown!), richiede outfit alleggeriti nelle consistenze ma soprattutto nei colori.

Da che mondo è mondo, la palette primaverile prevede nuance sorbetto e pastello, colori morbidi e delicati che ci fanno tornare un po’ bambine.

Abbinarli è semplice ma il rischio "bon bon" è dietro l’angolo.

Per questo Grazia.it ha pensato a 6 combo mix & match con abbinamenti nei toni pastello equilibrati e super sweet, tutti da copiare!

Scopriteli scorrendo la nostra gallery arcobaleno!

1) Pastel remix: menta + arancio

(Credits: Staud, Jacquemus, H&M)

Il primo look ad alto tasso di pastel è composto da un bellissimo abito cut-out stile "Bridgerton" di Staud in color menta, una delle nuance più in amate del momento. Per completare l'outfit abbiamo scelto accessori dai colori soft e rilassanti come la Chiquito in arancione pastello di Jacquemus e dei sandali color sabbia di H&M. #Refreshing

2) Pastel remix: lilla + mela

(Credits: NoCold, Bottega Veneta, & Other Stories)

Anche il look n.2 è delicato e rilassante, composto da body NoCold color crema, panta a palazzo verde mela di & Other Stories e, tocco da maestra, le mules "Stretch" in rafia color lavanda di Bottega Veneta, una chicca per l'estate 2021. #PastelHeaven

3) Pastel remix: zabaione + rosa antico

(Credits: Aquazzura, Marzoline, Ottod'ame)

Il giallo pastello si presta a molti abbinamenti di successo, creando look luminosi e solari. Come questo abito bon ton di Ottod'ame, perfetto con i sandali preziosi di Aquazzura e il cerchietto slim croissant in velluto di Marzoline.

4) Pastel remix: azzurro polvere + cipria

(Credits: Sisley, TWINSET Milano, Nike)

Look fresco e leggero composto dal piumino mezza stagione color azzurro polvere firmato Sisley, pantaloni a sigaretta beige e bianchi di TWINSET Milano e sneakers di Nike in rosa delicato. Un look perfetto per essere soft e fashion durante il tempo libero. #DailyPastels

5) Pastel remix: lilla + rosa baby

(Credits: Kocca, GCDS, By Far)

Pazze di questo look street e femminile fatto di blusa color lilla di Kocca, denim con lavaggio chiaro e revert di GCDS e infine la mini Rachel di By Far color rosa baby. #StreetPastels

6) Pastel remix: panna+ rosa pallido

(Credits: Falconeri, Naf Naf, Malone Souliers)

Come ultimo look primaverile, vi proponiamo questo composto da pull con scollo a V di Falconeri, pantaloni a palazzo in lino bianchi di Naf Naf e mules super chic "Maisie" in panna di Malone Souliers. #SpringInPortofino