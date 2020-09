Nuova stagione, nuovi colori! Dalle “new entry” alle tonalità evergreen, ecco tutte le nuance di tendenza che detteranno le regole di stile per l’Autunno Inverno 2020-21.

Lo sappiamo, un nuovo cambio di stagione può mettere in ansia anche le fashioniste più esperte ma è anche un momento irrinunciabile - e molto, molto strategico - per fare il punto sui nuovi trend ed evitare di ritrovarci nei prossimi mesi davanti all’armadio a pronunciare la fatidica domanda: cosa mi metto?

Meglio dunque non perdere tempo e iniziare a dare subito un’occhiata alle ultime collezioni di prêt-à-porter andate in scena sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi per individuare tutte le novità e le tendenze più forti della stagione fredda. A partire dai colori che indosseremo questo Autunno Inverno 2020-21.

Per scoprirli tutti non dovrete far altro che leggere il nostro recap, corredato di suggerimenti di stile e abbinamenti da sperimentare subito. Pronte a prendere nota?

Gamma dei blu

Oltremare, carta da zucchero, polvere, zaffiro. Il blu continua a essere in pole position tra i colori moda 2020, declinato in ogni nuance possibile e immaginabile (c’è anche il celeberrimo ceruleo) e su qualsiasi capo e accessorio, dalle scarpe alla borsa, passando per jumpsuit, foulard, completi in stile maschile, giacche e minidress.

Abito midi increspato in vita EMILIA WICKSTEAD, foulard con stampa leopard & OTHER STORIES, borsa in nappa intrecciata con tracolla a catena BOTTEGA VENETA, stivali in pelle con tacco sottile JIL SANDER.

Rosso acceso

Intenso ed energetico, il rosso si prepara a infiammare la stagione fredda (e l’intero guardaroba). A fare da “fil rouge” sono le sue sfumature più accese e brillanti, che regalano un tocco hot ad esotici long dress e tute in tessuto tartan, ma conferiscono nuovo smalto anche ai completi più rigorosi.

Abito lungo a balze con micro fantasia LA DOUBLEJ, mini bag a bandoliera FURLA, scrunchie in pelle JIL SANDER, sneakers con suola platform in gomma AXEL ARIGATO.

Grigio

Dai toni più scuri alle nuance più preziose, il grigio non faticherà a farsi largo nel nostro armadio. Parola di Miuccia Prada, che stavolta è andata a rispolverare il classico tailleur color piombo, trasformandolo in un vero e proprio must lontano anni luce dal noioso completo da ufficio. Ma tra le proposte “in nuance” più cool dell’Autunno Inverno 2020-21 ci sono anche quelle di Sportmax, Chanel e Fendi (il cardigan animalier dalle proporzioni oversize è già finito nella nostra wishlist).

Jeans a gamba dritta con vita alta BALENCIAGA, blazer stretch con allacciatura laterale GANNI, borsa a mano in pelle bianca FENDI, slingback con tacco kitten in tessuto tartan SIMONE CASTELLETTI.

Toffee

Il cromo-trend più irresistibile della stagione fredda? Il toffee! Questa golosa e invitante tonalità sarà infatti protagonista su capispalla furry, pullover e abiti dai volumi morbidi. Una tentazione assoluta da gustare - pardon, indossare - senza moderazione.

Minigonna a vita alta in velluto a costine VANESSA BRUNO, camicia con rouches e fiocco H&M, stivale in pelle e suede con tacco grosso CHLOÉ, borsa a tracolla pitonata LANCEL.

Verde bosco

Dimenticate il detto popolare "chi di verde si veste di sua beltà si fida". Indossare questo colore non è poi così arduo e difficile, soprattutto se si punta sulle giuste nuance. Come il verde bosco, che oltre a essere tremendamente chic è anche incredibilmente versatile. La dimostrazione arriva proprio dalle passerelle che hanno visto gli stilisti sbizzarrirsi con abbinamenti e texture. Da copiare subito l'idea di accostarlo al blu di Jason Wu e Altuzarra.

Pantaloni svasati con piega centrale GUCCI, camicetta in seta a manica lunga LEE MATHEWS, collana ad anelli ZARA, ballerine animalier DAMIANO MARINI.

Giallo mostarda

Prendete nota: quest’anno i look più trendy di stagione non potranno prescindere da una buona dose di giallo mostarda. Sarà lui l'ingrediente segreto per la riuscita perfetta di ogni mise, dalle più casual - come la classica combo pull e camicia vista in passerella da Victoria Beckham - a quelle più eleganti.

Trench doppiopetto TOPSHOP, jeans cropped effetto delavé SAINT LAURENT, pullover in maglia a costine PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI, mocassino in vernice MANGO.

Light pink

Il rosa torna a imporsi tra i colori must di stagione, ma abbandona la sua vena leziosa per abbracciare sfumature e sottotoni freddi. Il risultato è un mix di eclettismo e leggerezza che si rivela nelle delicate trasparenze degli abiti alla caviglia in chiffon, tulle o raso e nelle consistenze più sostenute dei capispalla.

Gonna lunga a pieghe PATRIZIA PEPE, pull oversize in cashmere ESKANDAR, orecchini a cerchio con pavé PANDORA, work boot con suola in gomma WOOLRICH.

