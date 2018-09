Trend alert: sarà un autunno all'insegna dei colori fluo. E noi vi diciamo come indossarli.



Galeotta fu la passerella Autunno-Inverno 2018 di Prada: grazie a Miuccia (o per colpa di) l'inverno in arrivo sarà costellato di colori fluo.





Torna, a distanza in realtà di pochissime stagioni, una palette di tinte fluorescenti, chiassosi, neon. Solitamente relegate all'ambito dello sport, che spesso vuole scritte a tutto colore, dai capi performance alle scarpe, queste sfumature (che più che sfumature sono getti di colore forti e precisi) contaminano anche il guardaroba quotidiano. Anche giù dal tapis roulant.



Se l'idea di indossarli vi piace, sappiate però che lo dovrete fare con qualche piccolo accorgimento. Almeno secondo noi. Per scongiurare l'effetto "stabilo boss" e rendere l'insieme più gradevole e, passateci il termine, meno tamarro, ci sono alcuni piccoli tricks di stile da seguire.



Ecco come abbinano questi colori i più famosi e-commerce e come potete fare lo stesso, con un risultato incredibilmente chic.









Silhouette "relaxed", il più facile





Easy look per cominciare in modo semplice: maxi maglione, jeans a sigaretta e kitten heels. Per il giorno o per una serata informale.





CHRISTOPHER KANE Maglione dolcevita a coste, silhouette oversize.



In total look





Puntare sul monocromo può sembrare compless, in realtà è più semplice che decidere come abbinare un colore.





STYLAND Camicia con maniche a tre quarti e completo giacca e pantalone.



Maschile





Per sdrammatizzare un colore energico basta puntare su un look più austero. Il completo dalla linea e con stampa manlike è la soluzione perfetta.





TIBI Maglione arancio fluo.



Da sera





Classy, ma con un pizzico di originalità. Gonna midi, top con ruches e tacco d'ordinanza.





PRADA Top in chiffon rosa fluo.



Un dettaglio





Quando il total look è troppo, ed è troppo anche un maglione per intenderci, è meglio giocare con un solo piccolo elemento. Che ne dite di un calzino fluo?





MARIA LA ROSA Calzino in seta a effetto metal.



Athleisure





Mixare capi sportivi e pezzi più "moda" è diventato un trend diffuso negli ultimi anni. Questo è l'esempio perfetto: top sportivo, gonna in vinile e sneakers hi-tech.





MISBHV Top sportivo dolcevita con dettagli fluo.



Alternativo





Un abbinamento cromatico che stupisce? Quello che accosta il giallo, in tono fluo, a colori inaspettati. Come questo marrone autunnale.





ZARA Dolcevita color giallo fluo.



Estremo





Excess yourself! Per chi ama stupire basta un minidress in stile '80-90. Una nota importante: da abbinare solo con total black, dalle scarpe alle calze, fino alla borsa, per mantenere un aspetto elegante.





BALMAIN Abito mini con righe neon e spalline imbottite.



