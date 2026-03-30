Dal marrone al lilla: ecco quali sono i 5 colori di tendenza da accogliere subito a braccia aperte nell’armadio.

Non solo Cloud Dancer, il colore Pantone 2026: questa primavera ci sono tante altre tonalità decisamente più accese e vibranti su cui potremo contare per dare un twist ai nostri look quotidiani.

Se solitamente nei mesi invernali tendiamo a prediligere i toni più intensi e scuri della palette, adesso che la bella stagione è arrivata, è il momento di tornare a sfoggiare anche sfumature più luminose e brillanti.

E noi abbiamo già chiaro in mente quali sono i colori di tendenza che si meritano assolutamente un posticino nella nostra cabina armadio.

Chi non ha alcuna intenzione di uscire dalla propria comfort zone può puntare sull’eleganza evergreen del marrone. Se, al contrario, vi sentite pronte ad osare, potete farlo con il rosso o con pennellate più squillanti di giallo.

In alternativa, potete aggiungere una dose extra di femminilità ai vostri look con le nuance pastello e investire su capi e accessori declinati in tonalità come il lilla o il baby blue.

Ma ecco nel dettaglio i 5 color trend da tenere d’occhio questa primavera

5 colori di tendenza della primavera 2026

01. Marrone

Caldo, intenso, avvolgente: il marrone è stato il protagonista indiscusso della moda invernale, ma i trend parlano chiaro, resterà al nostro fianco anche in primavera. Già ribattezzato “il nuovo nero”, è una scelta sempre azzeccata indossato dalla testa ai piedi o mixato a tocchi di nero e blu navy. Ma per dare sprint ai look primaverili vale la pena provarlo anche con nuance più accese, come il giallo burro o il verde lime.

LUISA SPAGNOLI Giacca con chiusura doppiopetto

Credits: luisaspagnoli.com

ARTURO Calzini a costine con fragole ricamate

Credits: arturostories.it

ZARA Gilet con cintura in vita

Credits: zara.com

02. Rosso

Nella lista dei colori di tendenza della primavera spicca anche il rosso nelle sue sfumature più accese. In total look assicura abbinamenti di grande impatto ma non è facilissimo da portare nel quotidiano, meglio allora seguire il trend a piccole dosi e scegliere un solo capo o un solo accessorio declinato in questo colore.

ARKET Polo rossa in maglia

Credits: arket.com

FURLA Borsa a spalla a forma di mezzaluna

Credits: furla.com

TOMMY HILFIGER Pantaloni con le pince dal fit rilassato

Credits: it.tommy.com

03. Giallo

Se fino alla scorsa estate era solo il butter yellow a dominare in tutte le collezioni, adesso questa gradazione così dolce e delicata di giallo è pronta a far spazio anche a sfumature ben più audaci e vibranti. Da accostare a bianco e beige per look essenziali adatti a ogni impegno in agenda, da mixare a nuance energizzanti come l’arancione per look di grande impatto: le combo da provare in questa stagione sono tantissime.

PARFOIS Trench giallo con fodera a quadretti

Credits: parfois.com

JACQUEMUS Slingback con il tacco mini

Credits: jacquemus.com

FENDI Gonna midi in organza di seta

Credits: fendi.com

04. Lilla

Sparito per un po’ dalla circolazione, anche il lilla svetta in cima alla lista dei colori di tendenza della primavera 2026 ed è pronto a tornare sotto alla luce dei riflettori. Nuance tra le più raffinate e chic della palette, può rivelarsi un’ottima scelta in vista delle cerimonie della stagione, ma è promossa a pieni voti anche declinata su capi e accessori di uso più quotidiano.

ZIMMERMANN Blusa a collo alto con le maniche a palloncino

Credits: zimmermann.com

LOEWE Occhiali da sole in acetato

Credits: loewe.com

FORTE FORTE Body in raso con le spalline sottili

Credits: forte-forte.com

05. Baby blue

Per creare look eleganti e ricercati, spazio in questa stagione anche al baby blue: una gradazione di azzurro delicata e polverosa che si presta a un’infinità di combinazioni. Noi lo amiamo in total look e mixato a colori neutri come il nero, il bianco e il beige, ma anche alternato a tocchi di rosso può regalare grandi soddisfazioni.

FRAME Cardigan a maniche corte

Credits: frame-store.com

ALAÏA Borsa a spalla in pelle

Credits: mytheresa.com

PINKO Bermuda con pinces

Credits: pinko.com

Foto: GettyImage