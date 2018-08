Siete ancora in tempo per acquistare un bijoux di conchiglie, il must have dell'estate 2018!

Come ogni estate che si rispetti ha il suo tormentone musicale, anche nella moda c'è quel capo o quell'accessorio che spopola un po' ovunque, dalle spiagge alle città.

Per il 2018, a conquistare il podio di oggetto del desiderio, ci sono loro, i bijoux con conchiglie (quelle di cipree, per l'esattezza) che hanno ormai conquistato il cuore dei fashion vacanzieri di mezzo mondo.

Soprattutto la versione collana a girocollo (seguita a ruota da cavigliere e bracciali), vero must have del momento!





Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: Lug 15, 2018 at 12:25 PDT

Questi bijoux piacciono perché basta indossarli, chiudere gli occhi e quasi sembra di essere in riva al mare e sentire il rumore delle onde (anche se magari siamo ancora in città alle prese con il lavoro e l'afa).

Insomma, ci trasportano immediatamente in una dimensione holiday e danno un'allure wild a tutto il look.





Un post condiviso da Giulia Andrea Gaudino (@giuliagaudino) in data: Ago 2, 2018 at 3:11 PDT

Il trend conchiglia è virale e i social network pullulano di influencer che li sfoggiano, come Chiara Ferragni che lo indossa al mare e in città.





Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Giu 29, 2018 at 9:14 PDT

Ma non disdegna anche la cavigliera hippie-chic (un "classicone" che fa subito vacanza)...





Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Lug 21, 2018 at 12:36 PDT

Veronica Ferraro sceglie la collana con conchiglie in versione maxi...





Un post condiviso da Veronica (@veronicaferraro) in data: Lug 7, 2018 at 9:02 PDT

Come anche Stella Bossari, figlia di Daniele e Filippa Lagerback e rivelazione teen del 2018.









Un post condiviso da s t e l l a (@stellabossari) in data: Lug 28, 2018 at 12:25 PDT

Seguita a ruota dalla cantante Bianca Atzei che non si è lasciata scappare il trend.





Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: Lug 5, 2018 at 2:09 PDT

Insomma, un'insta-invasione che non possiamo ingnorare. Ma attenzione, non resta molto tempo per sfoggiarli!

Dove acquistare questi bijoux per completare un summer outfit che si rispetti?

Ecco i nostri account preferiti:

@ Emmevi_gioielli

@ The Mana Way

@ Dea Jewels

@ Tat Jewels

@ Livi Jewels

@ Angolomeraviglie

@ Milano Bijoux