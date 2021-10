Come abbinare alla perfezione un paio di Chunky boots? Ecco 5 abbinamenti top da provare in questa stagione.

Se dovessimo fare una classifica delle scarpe più gettonate del momento, i Chunky boots sarebbero senza dubbio in cima alla nostra lista. Questi stivaletti con la suola alta e spessa che già l’anno scorso sono stati al centro delle collezioni moda, anche in questa stagione saranno infatti dappertutto.

Le influencer li hanno tirati fuori dalla scarpiera già al primo accenno di autunno e adesso tocca a voi cominciare ad abbinarli in tutte le salse.

Non vorrete mica lasciarvi intimorire dal loro appeal così deciso e grintoso! I Chunky boots possono dare un bel twist ai look da tutti i giorni e con gli abbinamenti giusti riusciranno a conquistare anche le più timorose.

Con loro ai piedi non si passa inosservate, questo è sicuro. Ma mixandoli a capi basic o sdrammatizzandoli con pezzi più femminili è possibile integrarli armonicamente nel guardaroba e indossarli con nonchalance h24.

Indossati con completo blazer e shorts o con pantaloni e gamba larga e pullover diventano super chic. Abbinati a gonna in satin e maglione o a un bel chemisier stampato, non fanno rimpiangere i più classici stivaletti. Ma noi li amiamo anche con un semplice paio di jeans e una camicetta con il colletto.

Qualche spunto per abbinarli al meglio quest’autunno vi farebbe comodo? Ecco 5 idee look da cui potete prendere ispirazione.

Come indossare i Chunky boots: con camicia e jeans

Trench lungo dal fit oversize ARKET + Jeans cropped a vita alta RE/DONE + Camicia a righe con colletto KOCCA + Chunky boots con elastico laterale TAMARIS

Credits: arket.com/ farfetch.com/ courtesy of press office/ courtesy of press office

Come indossare i Chunky boots: con pullover e gonna midi

Gonna midi in raso DRIES VAN NOTEN + Pullover a girocollo con orlo a coste GANNI + Choker in oro 18k LIL MILAN + Chunky boots neri con chiusura con i lacci CULT

Credits: mytheresa.com/ farfetch.com/ lilmilan.com/ courtesy of press office

Come indossare i Chunky boots: con uno chemisier stampato

Chemisier a stampa vichy con colletto bianco LEE MATHEWS + Borsa a spalla in pelle marrone TOD’S + Orecchino singolo a catena con placcatura in oro rosa PANDORA + Stivaletti Chunky con punta tonda e suola in gomma P.A.R.O.S.H.

Credits: matchesfashion.com/ tods.com/ it.pandora.net/ farfetch.com

Come indossare i Chunky boots: con maglione e pantaloni larghi

Pantaloni bianchi a gamba larga LANACAPRINA + Pullover in lana merino a stampa floreale TORY BURCH + Borsa a tracolla in pelle blu LONGCHAMP + Chunky boots in pelle con elastici laterali GIANVITO ROSSI

Credits: courtesy of press office/ toryburch.com/ farfetch.com/ farfetch.com

Come indossare i Chunky boots: con un completo blazer+shorts

Blazer a quadri in viscosa ecosostenibile e shorts coordinati MAJE + Dolcevita nera in cashmere ultralight FALCONERI + Chelsea boots neri che si fermano a metà polpaccio KURT GEIGER

Credits: it.maje.com/ falconeri.com/ courtesy of press office