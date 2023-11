Gli stivaletti più versatili dell’inverno? I Chelsea Boots! Ecco i modelli più versatili, comodi e stilosi della stagione.

Passano gli anni, cambiano le tendenze ma i Chelsea Boots rimangono un’icona di stile intramontabile.

Anche voi li avete sfoggiati in passato per poi dimenticarli nel fondo della scarpiera? Beh, vi diamo un consiglio spassionato: cominciate a rispolverarli.

Eh sì, perché ora che la stagione invernale inizierà a far sul serio questi iconici stivaletti con gli elastici laterali vi faranno comodo in più di un’occasione.

Amati per il loro design minimale e per il loro fascino senza tempo, i Chelsea Boots sono le classiche calzature invernali da acquistare una volta e indossare per sempre. E dato che anche quest’anno sono tornati a invadere le nuove collezioni moda, noi siamo pronte a farci conquistare dalla loro versatilità senza pari.

In principio c’erano solo i classici modelli bassi in pelle nera che sono i Chelsea Boots per eccellenza e si confermano dei veri passepartout da abbinare in mille modi diversi, ma negli anni i fashion brand hanno sfornato anche tantissime altre varianti alternative.

Quando non piove, via libera agli stivaletti Chelsea in pelle scamosciata che anche solo indossati con cardigan e jeans assicurano daily look da 10 e lode.

In vista delle giornate più fredde i modelli con l’imbottitura in pelliccia sintetica sono forse l’acquisto più furbo che si possa fare.

E spazio anche a versioni con la suola chunky, con la zeppa o dalle audaci stampe animalier, ideali anche di sera e perfette per unire nello stesso look comfort e stile.

Non ne avete ancora un paio nella cabina armadio? Allora questa selezione potrebbe fare proprio per voi!

FURLA Chelsea Boots in pelle nera con cinturino alla caviglia

Credits: furla.com

HOGAN Stivaletti in pelle scamosciata beige

Credits: hogan.com

DR. MARTENS Stivaletti Chelsea con imbottitura in pelliccia sintetica

Credits: drmartens.com

VELASCA Chelsea Boots con il tacco largo a stampa pitone

Credits: it.velascawomen.com

& OTHER STORIES Chelsea Boots con la suola chunky

Credits: stories.com

CARMENS Stivaletti in camoscio color moka con la suola in gomma

Credits: carmens.com

ZARA Stivaletti Chelsea con la zeppa

Credits: zara.com

Foto in apertura: GettyImage