Abbiamo individuato per voi la palette di colori che esalterà la vostra abbronzatura come non mai!

C’è poco da fare, un po’ di abbronzatura sta bene a tutte: uniforma l'incarnato e ci fa apparire subito più "sane".

Per questo ogni estate che si rispetti è all’insegna della “faticosa” missione tintarella (da prendere con cura e con il giusto spf, mi raccomando!).

Che la stiate conquistando con più o meno celerità non importa, ciò che conta è esaltarla al massimo grazie a uno studio preciso del guardaroba e delle palette di colore da accostare alla pelle ambrata.

Vi va di scoprire insieme le tonalità amiche dell’abbronzatura e in grado di valorizzarla ancora di più?

I colori che esaltano l'abbronzatura: l'arancione





(Credits: Getty Images)

L'arancione è caldo, brillante ed estivo. In ogni sua gradazione, è il colore must di ogni estate e fa risaltare la pelle abbronzata in maniera unica.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il baby blue





(Credits: Getty Images)

Il baby blue crea un contrasto perfetto con l'abbronzatura. Prediligetelo se avete gli occhi chiari, li esalterà come non mai!

I colori che esaltano l'abbronzatura: il marrone bruciato





(Credits: Getty Images)

Come alternativa al classico brown, scegliamo una tonalità affatto scontata che si è fatta largo tra i colori più in voga dell'estate 2019: il bruciato o terra di Siena. Questo punto di colore prende letteralmente vita sulla pelle leggermente scura dandole il massimo risalto.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il bronzo





(Credits: Getty Images)

Ecco un'altra tonalità luminosa che ha i colori della terra e della natura, il bronzo. Abbinatelo con accessori turchesi o verdi per un risultato spaziale.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il rosso corallo





(Credits: Getty Images)

Se ai colori della terra preferite quelli più luminosi, scegliete il rosso corallo, una tonalità estiva ed elettrica che vi farà innamorare.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il giallo





(Credits: Getty Images)

Il giallo è il colore del sole e sarà il vostro match perfetto sopratutto se siete more e A-Abbronzatissime!

I colori che esaltano l'abbronzatura: il bianco





(Credits: Getty Images)

Che sia bianco ottico o panna, il total white è un grande classico dell'estate che non passa mai di moda.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il beige





(Credits: Getty Images)



Di norma il beige è un colore difficille perché rischia di confondersi con il nostro incarnato ma d'estate è il più adatto a valorizzare il corpo e colori sia delle bionde che delle more.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il cammello





(Credits: Getty Images)

Il color cammello è uno dei più versatili e chic di sempre e sarà eleganza allo stato puro per i vostri outfit estivi.

I colori che esaltano l'abbronzatura: il giallo senape (o mustard)





Ecco un'altra tonalità che dà il meglio di sè con la tintarella: il senape si sposa alla perfezione con le pelli olivastre.





I colori che esaltano l'abbronzatura: il verde menta





(Credits: Getty Images)

Sorprendentemente, anche alcuni colori pastello stanno benissimo con l'abbronzatura. Il verde menta crea un contratto inaspettato e fresco. Provare per credere!