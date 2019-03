Non solo 2.55 o Boy: ecco la nostra classifica delle borse Chanel più particolari e favolose mai disegnate da Karl Lagerfeld.



Per molte di noi sono un sogno, un'ossessione, una magia: le borse di Chanel sono da sempre tra le più amate e desiderate dalle donne di tutto il mondo.

2.55, Boy e Gabrielle sono alcuni dei modelli più iconici della maison della doppia C, capaci di unire i sogni di generazioni di madri e figlie. Ma non sono le uniche a popolare i nostri sogni. Nei suoi 34 anni da Chanel, Karl Lagerfeld ha disegnato migliaia di borse strabilianti.



Fantasiose, curiose, incredibili e sorprendenti, ognuna di loro ha rappresentato la naturale estensione del tema della sfilata da cui provengono.

It-bags ambite e adorate, indossate poi da celeb sul red carpet o dalle influncer in migliaia di scatti dello street style o instagrammate a suon di like, sono rimaste nella nostra memoria e nel nostro cuore per svariati anni e ancora lo rimarranno.

Ma quali sono le borse più belle, iconiche e memorabili di Chanel?

Vi abbiamo preparato la nostra personale classifica. E voi, ve le ricordate tutte?





15. Cominciamo la classifica con un pezzo che nella sua semplicità è perfezione assoluta: la bag in plexi trasparente della sfilata Spring/Summer 2018 è un prezioso scrigno per tutte coloro che non hanno nulla da nascondere, se non l'essenziale!





14. Qui ci troviamo davanti a una delle bag più fantasiose e adorabili mai realizzata: quella a forma di robottino della sfilata Chanel Spring/Summer 2017.





13. Eterea e delicata, questa bag della sfilata Spring / Summer 2012 è semplicemente perfetta. Lo show ve lo ricorderete, probabilmente: è quello in cui Florence Welch si esibì all'interno di una maxi conchiglia, in versione "Nascita della Venere" di Botticelli.





12. In una parola (anzi due): Lego Bag! Questa piccola clutch è stata l'ossessione delle fashion addicted quella stagione, la si vedeva praticamente ovunque. La sfilata era la Chanel Spring / Summer 2013.





11. Una spiaggia da favola è stata la location della sfilata Spring/Summer 2019 e il tema "mariniére" lo ritroviamo anche negli accessori. Alzi la mano chi non vorrebbe questa Baloon bag?





10. Per lo show Chanel Spring/Summer 2016 venne realizzato un vero e proprio gate aereoportuale con un "via via" di elegantissime modelle "frequent flighter". Come bagaglio a mano questa bag a forma di trolley rosa bubble gum per noi basta e avanza!





9. Per la Fall/Winter 2015/2016 Karl Lagerfeld ricostruì nel Grand Palais un raffinato bistrot francese stile anni 30. Questa piccola e preziosa clutch riprende la forma, iconica, dei blush della Maison.





8. Una delle sfilate più chiacchierate e amate di sempre, quella Fall/Winter 2014-2015 con ambientazione "supermarket". E qui la mitica e ambitissima 2.55 viene "impacchettata" per l'occasione. Pret a porter, pret a manger!





7. Sempre dallo show Spring/Summer 2016 (quello ambientato in aereoporto) una delle borse più amate: la hostess bag blu e rossa è stata tra le più fotografate di stagione!





6. Torniamo al mare: per la sfilata Spring/Summer 2019 ancora conchiglie, questa volta con la mitica doppia C sopra! Un piccolo capolavoro!





5. Per la sfilata Cruise 2017/2018 Karl si ispirò all'antica Grecia e al suo fascino immortale e "divino". Questa round bag è impreziosita da una civetta, simbolo di Atene e, ovviamente, della Dea Atena, Musa dello show.





4. Facciamo un salto nel passato e torniamo alla Fall/Winter 2013: la protagonista qui è la borsa a forma di "globo" in plexi. Piccola e uber chic!





3. Ok, siamo sul podio delle tre borse più incredibili di Chanel: questa bag della Cruise 2018/2019 è il "salvagente" (di stile) di qualunque fashion victim.

2. La medaglia d'argento va alla stupenda "Rocket bag" della Fall/Winter 2017/2018. Era la versione "mini" del gigantesco razzo che decollò a fine sfilata, una delle più belle e scenografiche di sempre per addetti ai lavori e non.





1. C'è poco da dire, la vetta del podio va a lei: la Hula Hoop Bag. Maxi, eccessiva, divertente, è la prova tangibile di come la moda sia gioco, sogno e magia. E in questo Karl Lagerfeld, con il suo lavoro da Chanel, è sempre stato un vero maestro.