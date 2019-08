Siete appassionate anche voi delle cavigliere? Scoprite tutte le varianti must have dell'estate 2019, da sfoggiare di giorno e di sera su tutti i look

Quelle con conchiglie ovviamente sono le più "quotate" del momento.

Ma a prescindere dalla loro foggia o colore, le cavigliere sono senz'altro l'accessorio su cui puntare quest'estate.

Amate da trendsetter e influencer che le abbinano praticamente su tutti i look.

Il motivo è semplice: sono easy ma al tempo stesso super cool, non "impegnano" troppo e soprattutto ci catapultano all'istante nel clima da vacanza che bramiamo da tanto: basta indossarne una per sentirsi già in riva al mare. Non ci credete?

Provate una delle varianti glam che abbiamo selezionato per voi: con cuori, monete, strass, gemme, nappine, piume e molto altro ancora.

CHAN LUU

Credits: net-a-porter.com





STROILI

Credits: stroilioro.com





ALDO su Zalando

Credits: zalando.it





H&M

Credits: hm.com





ASOS

Credits: asos.com





NOVE25

Credits: nove25.net





ROSANTICA

Credits: net-a-porter.com





TIMELESS PEARLY

Credits: mytheresa.com





TOPSHOP

Credits: topshop.com