Il capo essenziale per la stagione fredda è il cardigan. Eccone 18 di cui innamorarsi a prima vista



Il caldo abbraccio di cui abbiamo veramente bisogno in inverno? Quello del nostro cardigan del cuore. Punto.



Un capo che fa della classicità la propria cifra stilistica, certo, ma che ultimamente sta vivendo una nuova "giovinezza" grazie a modelli cool e abbinamenti audaci.



Evergreen della moda, il maglione abbottonato davanti è perfetto da mixare a look casual così come a mise più raffinate.



Dal mattino alla sera, il cardigan giusto può accompagnarvi in “enne” occasioni: brunch, pranzi di lavoro, riunioni e colloqui? Impeccabile.



Aperitivo, vernissage, cena galante? Perfetto.

Quest’anno il cardigan la versione più amata dalle fashioniste è la versione super cropped: con un paio di pantaloni palazzo a vita alta o con una gonna a matita, un cardigan cortissimo è l'ideale.

Ma anche i modelli oversize sono molto attuali, adatti in particolare alle mise più lovely casual.

Con un paio di mom jeans dal lavaggio chiaro, ad esempio, un cardigan over di lana a coste ha un effetto cocoon che aiuterà ad affrontare anche la più fredda delle giornate.

E se non siete da tinta unita ma amate fantasie allegre e vivacità cromatica, questo è il vostro anno: maxi-righe verticali fluo oppure righe orizzontali in stile marinière (per un french touch molto elegante), la fantasia stripes si rivela sempre un passe-partout.



Anche quella check e pied-de-poule si adatta ai cardigan da inserire in look eleganti, sia per il giorno sia per la sera.

Abbiamo selezionato per voi 18 cardigan perfetti per tutte le occasioni e i guardaroba. Siete pronte a conoscere il vostro best friend della stagione brrr?





ZARA Cardigan con applicazione gioiello.



Credits: Zara







WEEKEND MAX MARA Cardigan in filato di seta e lana.



Credits: Max Mara







TORY BURCH Maglione di lana a color block.



Credits: Mytheresa







& OTHER STORIES Cardigan con bottoni a forma di dinosauro.



Credits: Stories











SISLEY Cardigan con colletto alla coreana.



Credits: Sisley







MIU MIU Cardigan di cashemere.



Credits: Mytheresa







MARELLA Cardigan in lurex.



Credits: Marella







MANGO Cardigan lungo senza bottoni.



Credits: Mango







H&M Cardigan con frange.



Credits: H&M







GUCCI Cardigan di cashemere e seta a fantasia check.



Credits: Mytheresa







FALCONERI Maglione di lana oversize.



Credits: Falconeri







TWINSET Cardigan lungo con cintura modello kimono.



Credits: Twinset







MANILA GRACE Maglione oversize.



Credits: Manila Grace







FIORELLA RUBINO Cardigan lungo con tasche senza bottoni.



Credits: Fiorella Rubino



DIXIE Cardigan cropped con bottoni diversi.



Credits: Dixie







DIOR Cardigan in cashemere.



Credits: Dior







BENETTON Cardigan cropped a righe colorate.



Credits: Benetton







ALAÏA Cardigan cropped in lana.



Credits: Mytheresa