Comodo e versatile, il cardigan è un vero passe-partout sui look primaverili: ecco come indossarlo con stile



Il cardigan in primavera è l'alleato di cui non potrete davvero fare a meno: che voi lo preferiate lungo, da portare anche al posto del cappotto, oppure corto e dall'allure bon ton, da sfoggiare sotto a giacche e blazer di ogni genere, poco conta.

Utile come "strato" in più per coprirsi nelle giornate più fresche, è l'ideale per completare tantissimi look con il giusto tocco glamour.

Noi abbiamo studiato 6 abbinamenti top per indossarlo con stile. Dalla soluzione classy e ladylike a quella romantica d'ispirazione vintage.

Dal mix&match boho in perfetto stile seventies, a quello con maxi cardigan a vestaglia e jeans.

C'è solo l'imbarazzo della scelta: lasciatevi ispirare dalle nostre proposte.





CARDIGAN LUNGO E PANTALONI ELEGANTI





Un accostamento effortless chic quello che vede protagonisti il cardigan lungo dal motivo grafico e i pantaloni neri sartoriali. Un classico che piace sempre.





Cardigan ZARA e pantaloni VALENTINO.

Credits: zara.com e valentino.com





CARDIGAN LUNGO E GONNA BON TON





Quello tra blu navy e bianco è un connubio ben consolidato e sempre vincente. Anche quando si tratta di mixare un cardigan over con tasche in evidenza e una raffinata gonna a pieghe.





Cardigan LOEWE e gonna TORY BURCH.

Credits: mytheresa.com e toryburch.it





CARDIGAN ALL'UNCINETTO E SALOPETTE DI JEANS





Il cardigan lavorato all'uncinetto, o crochet, è tra le tendenze più cool della nuova stagione. Da provare con una salopette in denim per un look da giorno dal sapore seventies.





Cardigan MANGO e salopette MISS SIXTY.

Credits: shop.mango.com e misssixty.com





CARDIGAN CORTO E ABITO MIDI A FIORI





Se cercate una mise romantica e chic, con un tocco vintage, questo è il mix che fa per voi: un mini cardigan in cashmere e un abito midi a fiori, il tutto giocato su una delicata palette pastello. Très chic!





Cardigan FALCONERI e abito MIU MIU.

Credits: it.falconeri.com e mytheresa.com





CARDIGAN ELEGANTE E GONNA A RUOTA





Un'altra soluzione femminile e bon ton. Al posto dell'abitino, però, protagonista accanto al cardigan corto una gonna a ruota dalla fantasia floreale.





Cardigan SIMONE ROCHA e gonna OTTOD'AME.

Credits: net-a-porter.com e ottodame.it





CARDIGAN A VESTAGLIA E JEANS FLARED





Un altro dei modelli di punta in fatto di cardigan è quello a vestaglia, chiuso in vita da una cintura. Portatelo al posto del cappotto e abbinateci un paio di jeans con applique e orli sfrangiati. Il risultato? Casual con un twist.









Cardigan ALANUI e jeans FRAME.

Credits: net-a-porter.com