Come abbinare i cardigan quest’autunno-inverno? Ecco 5 abbinamenti (molto fashion) che avrete subito voglia di copiare!

Un pezzo chiave del guardaroba invernale da sfoderare in tutte le occasioni, un must indispensabile da sfruttare anche tra le mura domestiche tutte quelle volte in cui sogniamo un look comodo e confortevole ma, pur restando in casa, non vogliamo rinunciare del tutto allo stile: in questo periodo dell’anno i cardigan (insieme ai pullover) sono un po’ la nostra coperta di Linus.

Corti, lunghi, dai colori soft, dalle stampe vivaci: nelle nuove collezioni per l’autunno-inverno si trovano modelli per tutti i gusti e noi onestamente non indosseremmo altro dalla mattina alla sera!

Ci piacciono tanto perché sono uno dei capi più caldi, morbidi e pratici che ci siano, ma soprattutto perché sono super versatili e sono declinati in così tante diverse varianti che ci consentono di abbinarli in tutte le salse e con qualsiasi tipo di look.

Con jeans e anfibi o con pantaloni a gamba larga e stivaletti Western per un look easy e rilassato; con pantaloni di pelle e sneakers, per un outfit più grintoso; con abito a fiori e ankle boots o con minigonna e stivali al ginocchio per una mise più femminile: gli abbinamenti che potete sperimentare da qui fino alla fine dell'inverno sono praticamente infiniti.

Se anche voi li amate alla follia e siete in cerca di qualche nuovo spunto per abbinarli in modo stiloso per tutta la stagione, ecco 5 combinazioni ad altissimo potenziale fashion da cui potete lasciarvi ispirare!

Come indossare il cardigan: con jeans e stivaletti stringati

Jeans cropped a sigaretta LEVI’S + Cardigan rosa con scollo a V GANNI + Borsa a spalla a stampa pitone BY FAR + Stivaletti stringati L’AUTRE CHOSE

Credits: zalando.it/ farfetch.com/ byfar.com/ lautrechose.com

Come indossare il cardigan: con pantaloni di pelle e sneakers

Pantaloni in similpelle neri BETTY&CO + Maxi cardigan in pied de poule ALVIERO MARTINI + Borsa a tracolla in pelle marrone SAINT LAURENT + Sneakers Supercourt con tomaia in pelle di ADIDAS

Credits: zalando.it/ courtesy of press office/ ysl.com/ adidas.it

Come indossare il cardigan: con l' abito a fiori e stivaletti

Abito midi a stampa floreale TORY BURCH + Cardigan grigio oversize & OTHER STORIES + Borsa a mano con tracolla rimovibile BOYY + Stivaletti in pelle a punta quadrata MANGO

Credits: toryburch.it/ stories.com/ mytheresa.com/ shop.mango.com

Come indossare il cardigan con pantaloni bianchi e stivaletti Western

Pantaloni bianchi a gamba larga NAF NAF + Cardigan multicolor con scollo a V MES DEMOISELLES + Shopper a trapezio con doppio manico A.P.C. + Stivaletti texani in suede ISABEL MARANT

Credits: zalando.it/ farfetch.com/ mytheresa.com/ mytheresa.com

Come indossare il cardigan con minigonna e stivali al ginocchio

Minigonna a portafoglio in pied de poule SANDRO PARIS + Cardigan corto con scollo tondo ROBERTO COLLINA + Mini tracolla in pelle FURLA + Stivali bianchi in pelle con tacco largo MARNI

Credits: farfetch.com/ farfetch.com/ furla.com/ mytheresa.com