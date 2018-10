La classica ricetta Autunno-Inverno, abbinare cardigan e camicia. Fatelo così...



Uno degli abbinamenti must della stagione fredda è dato da due capi classici del guardaroba. Parliamo di cardigan e camicia, così facili da indossare ma anche, diciamolo, talvolta rischiano di essere dati un po' per scontati.



In realtà, forti dei trend di questa stagione, abbiamo creato per voi 7 accoppiate che definiremmo davvero vincenti. Per originalità, ispirazione e fantasia: le coppie che vi vogliamo mostrare daranno un tocco di novità al vostro look autunnale e anche ai capi che già avete nel vostro armadio.



Effetti color-block nuovi, accostamenti di materiali lontani ma al complementari, piccoli tricks che renderanno adatto ad ogni occasione questo duo tanto confortevole. Date un'occhiata alle nostre proposte e iniziate a sperimentare.







ROMANTICO

Cardigan floreale nei toni del rosa e camicia con colletto decorato a effetto gioiello.





Credits: Net-a-Porter.com

MIU MIU Cardigan in mohair, fitting oversize - PRADA Camicia oversize in cotone con colletto decorato da cristalli.





MINIMAL

Ton sur ton: cardigan e camicia basic, negli stessi toni del blu.





COS Cardigan A-line in lana e camicia in popeline.

Credits: Cosstores.com







URBAN

Tra mimetico e denim, fantasie e materiali tipici del casualwear d'impatto.





PROENZA SCHOULER Cardigan in jacquard di lana a effetto camouflage - MADEWELL Camicia in denim nero.



Credits: Net-a-Porter.com





COLOR BLOCK

Un abbinamento intenso, per chi ama sperimentare: fucsia e rosso.





JARDIN DES ORANGERS Cardigan in cashmere con maniche a tre quarti - VINCE Camicia classica in misto seta

Credits: Mytheresa.com/Farfetch.com





POSH

Un abbinamento prezioso: il cardigan con filo in lurex e classica stampa Versace si abbina a una blussa con fiocco.





VERSACE Cardigan in lurex con classica stampa della maison - MAX MARA Blusa in seta con fiocco.

Credits: Stylebop.com







VINTAGE

La camicia stampata in seta multicolore, con linea effetto pigiama, si abbina a un cardigan dalla trama spessa.





TOPSHOP Cardigan a trama spessa, camicia stampata multicolore.

Credits: Topshop.com







ETNICO





Colori, pattern ed effetti patchwork per un insieme che ricorda terre lontane.





ALANUI Cardigan in cashmere multicolore con frange - GANNI Camicia in seta rossa con collo alla coreana.

Credits: Net-a-Porter.com