Lunga vita al cardigan! Un capo versatile e che, udite udite, ci accompagnerà anche in primavera, declinandosi su tinte sorbetto e silhouette irresistibili: scoprite con noi i modelli must su cui investire adesso

Cominciamo col dire che sono tantissimi i motivi che ci portano ad amarlo alla follia! Parliamo del cardigan che, ad esempio, a differenza del classico pullover, è indubbiamente molto più versatile e, passateci il termine, transeasonal.

Sì, perchè proprio il fatto stesso che abbia i bottoni e si possa dunque indossare sia aperto che chiuso, lo rende il capo di maglieria più indicato d'inverno per "stratificare" il look alla perfezione, ma anche nella bella stagione.

Possiamo infatti indossarlo in mille modi diversi: a pelle al posto del maglione, sopra a una camicia o a una blusa, e naturalmente anche come giacca (a noi piace tanto anche appoggiato sulle spalle per un tocco bon ton!) su abiti e abitini di ogni sorta e genere.

In poche parole ci troviamo davanti a un vero e proprio "asso pigliatutto" del guardaroba. Se ciò non bastasse a convincervi ad acquistarne subito almeno uno, significa che non avete ancora visto i modelli che vi proponiamo oggi. Piccolo spoiler: sono uno più bello dell'altro e creano dipendenza!

I dettagli che ci hanno conquistato? Colletti preppy, bottoni gioiello, applique floreali, spalline arrotondate, profili con pattern a contrasto e colori sorbetto. Scegliete il vostro e indossatelo...con tutto!

Azzurro con colletto ampio & OTHER STORIES

Lilla con bottoni gioiello ZARA

A righe multicolor MIU MIU

Con ricami floreali H&M

Bicolor con targetta ricamata ART DEALER

Con bottoni in madreperla SEZANE

Con colletto in pizzo e bottoni a fiore SELF-PORTRAIT

In maglia jacquard SUOLI

Con profili in tessuto intrecciato a contrasto MAJE

Con maniche arricciate MANGO

Rosa in lurex con maniche a 3/4 GRIFONI

