Non perdetevi la nostra speciale selezione di "red coat" chic e natalizi!

Care Grazia girls, se non siete ancora entrate nel mood natalizio, non temete… vi aiutiamo noi!

Ciò che vi serve è un bel cappotto rosso fresco di cartellino, per essere colorate, frizzanti e pronte per le feste!

Il rosso è il colore dell’amore, della passione e soprattutto del Natale: un capo rouge ci trasporta in una dimensione fiabesca, allegra, festiva, insomma… è la color therapy perfetta per l’inverno!





(Credits: Instagram)

Scegliete il vostro perfect red coat tra la nostra selezione di capispalla in tutti i toni del rosso e sarete le regine incontrastate degli outfit natalizi! #50shadesofred

(Credits: Benetton)

Cappotto midi color rosso bandiera con bottoni in tinta per Benetton. #Socute

(Credits: Mytheresa)

Come dire, con Max Mara non si sbaglia mai e questo red coat nei toni del mattone ne è l'esempio. #MadeinItaly

(Credits: Liu Jo)

Il modello di Liu Jo è a sacchetto in lana melange. #Melange

(Credits: Max&Co)

Il cappottino di Max and Co è semplice ed essenziale in una shade rosso scuro. #Bonton

(Credits: Ottod'ame)

Taglio maschile e assolutamente impeccabile per questo modello di Ottod'ame. #Cantgowrong

(Credits: Net-a-Porter)

Doppiopetto e avvitato, questo cappotto lungo profilato in bianco di Stella McCartney sa farsi notare. #Sartoriale

(Credits: &otherstories)

Il capospalla in lana grossa di & Other Stories ha un'ampia vestibilità. #Belted

(Credits: Valentino)

Questo cappotto a cappa profilato di Valentino è degno di una diva d'altri tempi. #VeryJackie

(Creditd: Zara)

L'immancabile teddy bear coat in rosso scuro di Zara è avvvolgente. #Cozy