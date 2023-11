Il cappotto a quadri è uno di quei capispalla a cui non sappiamo mai dire di “no”. Ecco 7 versioni da puntare in questa stagione.

Non è veramente autunno finché il cappotto a quadri non fa ritorno nella nostra cabina armadio. Del resto è il nostro alleato preferito per entrare a pieno nel mood autunnale.

Già tornato a invadere tutte le nuove collezioni FW23, a quanto pare resterà al nostro fianco molto a lungo e noi non potremmo che esserne più felici.

Poco importa cosa dicono le ultime tendenze. Non ci sono proprio mode che tengano quando si tratta di cappotto a quadri: questo capospalla, infatti, è uno di quei pochi pezzi del guardaroba capace di resistere al passare del tempo.

Sempre attuale, ci tiene al caldo e contemporaneamente mantiene alto il tasso di stile dei nostri look e grazie, alle sue mille diverse versioni, non ci stanca mai.

https://www.instagram.com/p/CpKC6KCs0D7/?img_index=1

I classici cappotti check in stile grunge, a scacchi rossi e neri o neri e blu, non sono forse i modelli più versatili che potete scegliere in questa stagione ma di sicuro sono tra i più trendy in assoluto.

E non temete, passando in rassegna le nuove proposte firmate da grandi e piccoli brand abbiamo già messo gli occhi anche su un’ampia selezione di cappotti a quadri dai colori neutri e ben più raffinati, ideali per completare al meglio persino i look più eleganti.

Lungo, corto, mono o doppiopetto, con o senza frange sull’orlo: se anche voi non vedete l’ora di regalarvi un nuovo cappotto a quadri, ecco una mini selezione che non dovreste perdere di vista.

7 cappotti a quadri da acquistare al volo

WOOLRICH Cappotto doppiopetto a stampa check in lana riciclata

Credits: woolrich.com

H&M Giacca-camicia a quadri in pile

Credits: it.2hm.com

MARANT ÉTOILE Cappotto a quadri con tasche diagonali

Credits: farfetch.com

DOROTHEE SCHUMACHER Cappotto lungo a quadri con frange sull’orlo

Credits: farfetch.com

TOMMY HILFIGER Cappotto a quadri con TH monogram

Credits: it.tommy.com

MAX&CO. Cappotto monopetto con disegno check

Credits: it.maxandco.com

BOSS Cappotto check a collo alto

Credits: zalando.it

Foto in apertura: GettyImage