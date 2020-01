I cappotti più belli sotto i 200 euro li trovate solo nella nostra super gallery a portata di portafoglio!

Coprirsi, coprirsi e ancora coprirsi!

Con il volgere a termine delle feste e l’arrivo dell’eterno gennaio, ci duole ricordarvelo, ma la stagione del cappotto non è affatto finita, anzi!

Il re dei capispalla continuerà a farci compagnia in ogni sua declinazione: dal modello teddy, a quello avvitato stile zarina, corto, midi e over.

L’importante è che il cappotto faccia il suo dovere, quello di proteggerci, con stile ça va sans dire. #FashionLayering

Tra i capi però, la categoria giacche è senza dubbio quella più costosa, impegnativa e ingombrante.

Ma mentre il problema "spazio nell’armadio" è facilmente risolvibile buttando qualcosa della vostra "dolce metà" (ovviamente stiamo scherzando!) , il problema budget va affrontato con delicatezza e arguzia.

Per questo Grazia.it si è messa all’opera per voi, selezionando una gallery fatta di 12 splendidi cappotti sotto i 200 euro!

Pronte a fare affari ad alto tasso fashion?

(Credits: H&M)

Il cappottino midi in bianco panna di H&M ha il prezzo super competitivo di €59,99 ma è elegantissimo e regale. #LittleWhiteCoat

(Credits: C&A)

Se state cercando il perfetto e intramontabile camel coat non fatevi scappare la proposta a soli €119 di C&A! #CamelCoat

(Credits: 8 by YOOX)

Corto, con colletto e maxi tasche il cappottino della linea 8 by YOOX in esclusiva su YOOX a €140. #CapsuleCollection

(Credits: Zalando)

Quello di Berska è un magnifico teddy in rosa bon bon che troverete alla modica cifra di €59,99 su Zalando. #TeddyCoat

(Credits: & Other Stories)

Il color salvia, come quello del cappotto di & Other Stories, è un tormentone del momento, inoltre è perfetto per "traghettarvi" verso la primavera. Nei negozi e negli e-shop a €190. #SageColour

(Credits: Benetton)

Quella in lana di Benetton a €163 sarà la perfetta soluzione per le mezze stagioni. #KnittedCoat

(Credits: Zalando)

Su Zalando troverete anche la proposta in rosa confetto con bottoni bianchi a contrasto di Dorothy Perkins, a €69,99. #PinkCoat

(Credits: Zara)

Con un prezzo imbattibile così, €36 per l'appunto, è facile immaginare che lo spolverino in faux suede di Zara sarà una hit della primavera. #FauxSuedeCoat

(Credits: Zalando)

Il maxi cappotto in lana cotta di Topshop è in grigio chiaro con bottoni brown. Vostro a €109,99. #GreyCoat

(Credits: Vestiaire Collective)

Se sognate le grandi firme a piccoli prezzi fate un bel giro su Vestiaire Collective, il primo portale al mondo di capi "pre-loved". Potrete trovare delle vere chicche come questo iconico cappotto color cammello di Max Mara a €112. #PreLoved

(Credits: Mango)

Il cappotto modello blazer maschile di Mango a €82 è un essential irrinunciabile da avere in armadio. #MustHaveCoat

(Credits: Zalando)

Il perfetto cappottino rosso lo trovate a €99,99 su Zalando in versione avvitata e bon ton. Firmato Esprit. #RedCoat