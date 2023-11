Toglieteci tutto ma non i nostri amati cappotti! Ecco 7 modelli sotto i 160€ che sono già finiti nel nostro radar.

Sono uno dei capi irrinunciabili dell’autunno e non aspettiamo altro che l’arrivo della stagione fredda per mettere gli occhi su qualche nuovo modello: come si fa a fare a meno dei cappotti!

Certo, per ripararci dalle intemperie e completare con stile tutti i nostri look, abbiamo dalla nostra anche piumini, mantelle e pellicce in faux fur, ma ci spiace per gli altri: nulla può battere la versatilità dei cappotti.

L’unica nota dolente? Per acquistarne di nuovi serve un bel budget “sostanzioso” a disposizione, ma per fortuna anche quest’anno possiamo contare su tante proposte dai prezzi accessibili per regalarci i nostri capispalla del cuore senza mandare necessariamente il conto in rosso.

E noi, che non siamo di certo qui per battere la fiacca, abbiamo già individuato una ricca selezione di modelli su cui potete puntare quest’inverno.

Ci sono cappotti lunghi e super avvolgenti, da indossare al mattino quando si esce fuori di casa e da tenere addosso fino a sera; ma non mancano neanche varianti corte, altrettanto calde ma dallo stile più easy e disinvolto, perfette per dare il tocco finale a qualsiasi daily look.

Caban e Montgomery, cappotti mono e doppiopetto o con la cintura che segna il punto vita: ecco 7 modelli sotto i 160€ che vi conviene tenere d’occhio.

ZARA Cappotto lungo in misto lana con cintura in vita (119 €)

Credits: zara.com

UNIQLO Cappotto Montgomery corto della collezione nata dalla collaborazione con JW Anderson (109.90 €)

Credits: uniqlo.com

ESPRIT Cappotto lungo bianco effetto peluche (135,99 €)

Credits: zalando.it

BENETTON Caban blu doppiopetto in misto lana (159 €)

Credits: it.benetton.com

MANGO Cappotto grigio doppiopetto dal fit oversize (119,99 €)

Credits: shop.mango.it

B.YOUNG Cappotto corto a stampa check (112 €)

Credits: zalando.it

MARK&SPENCER Cappotto lungo blu elettrico (119 €)

Credits: zalando.it

Foto in apertura: Getty