Mancano pochi giorni all'inizio dei saldi invernali: avete messo nel carrello i vostri cappotti preferiti?

Cappotti in saldo, che dolci parole! Sì, perché non c'è occasione migliore dei saldi invernali 2020 (che cominciano dal 4 Gennaio) per mettere le mani su modelli firmati che avete sognato per tutta la stagione e che ora possono finalmente entrare nel vostro armadio grazie a sconti e promozioni.

Se non avete ancora le idee chiare su quale modello acquistare ma vi piacerebbe comunque approfittarne per comprare un bel capospalla (idea sempre saggia!), eccovi pronta una selezione di cappotti must have di stagione da cui prendere spunto.

Sicuramente tra i cappotti che non possono mancare nell'armadio (e se non ne avete ancora uno, quindi, dovreste provvedere in fretta!), c'è lui, il camel coat, un classico intramontabile che vi risolverà non pochi dilemmi sul look.

Se preferite qualcosa di più caldo e "morbidoso" potete orientarvi su una delle versioni in pelliccia, ma sempre rigorosamente faux.

Scoprite i cappotti must da acquistare approfittando dei saldi!

Cappotto cammello VERONICA BEARD

Cappotto in faux shearling TOPSHOP

Cappotto oversize con maxi tasche BENETTON

Cappotto in lana bouclé TOMMY HILFIGER

Cappotto lungo doppiopetto & OTHER STORIES

Cappotto faux fur L'AUTRE CHOSE

Cappotto maschile in cashmere MAX&CO.

Cappotto in mohair rosa MARELLA

Cappotto maxi con cintura H&M

Cappotto in stile militare con bottoni dorati MANGO

Cappotto in tartan MORFOSIS

Cappotto cocoon ZARA

Cappotto con cintura SILVIAN HEACH

