Il sito di e-commerce Stylight ha fatto una classifica dei trend più cercati dai suoi utenti in fatto di cappotti e giacche autunnali. Ecco cosa abbiamo scoperto...



Ci sembra ancora presto per parlare di cappotti e giacche, eppure - anche se non sembra - l'autunno è lì, pronto ad aspettarci. Molti di noi hanno già accantonato abitini e costumi e hanno già la mente altrove, in particolare nel guardaroba invernale.

Sono infatti molti gli utenti dell'e-commerce Stylight che in questo periodo hanno già cominciato a cercare online cappotti e giacche,in vista dell'autunno inverno 2019!

Il sito ha raccolto e analizzato i dati delle ricerche, scoprendo quelli che sono i grandi trend su cui si stanno orientando i clienti. Ed ecco cosa è saltato fuori...





Cappotti e giacche beige



Se l'anno scorso a dominare è stato il classicissimo camel coat, quest'anno gli utenti si stanno orientando verso nuance più chiare. Il beige conquista le fashioniste e un bel + 117% nelle ricerche posizionandosi tra le scelte preferite. Noi non possiamo che approvare! La nuance è chic e versatile, perfetta sia per il giorno che per la sera!





Cappotti e giacche oversize



Gia da diversi inverni la tendenza oversize ha fatto centro nel cuore dei designer e delle clienti. Dopo jeans, felpe e piumini, ora anche cappotti e blazer assumono dimensioni XXL. Grazie alle nostalgiche del look "boyfriend", le ricerche su capispalla oversize ha guadagnato un bel + 400% rispetto all'anno precedente.





Cappotti e giacche fucsia



L'anno scorso il colore "principe" era stato il rosa baby, in tutte le sue sfumature "candy". Questa stagione invece la nuance perde il podio cedendolo al "cugino" più audace, il fucsia, che col suo +122% si attesta tra i trend più amati dell'autunno.





Cappotti e giacche metal



Perché rinunciare a un tocco "sparkle" anche in autunno? Se scarpe e accessori hanno ceduto la fascino metal già da divese stagioni, ora il trend ha contagiato anche i capispalla (con un bel +64% nelle ricerche): coat, biker jacket e piumini risplenderanno di bagliori silver e gold.





Cappotti e giacche stampa pied de poul



L'iconica ed elegante stampa ha sedotto brand come Chanel, Gucci e Balmain e si prapara a essere il nuovo tomentone fashion in di cappotti&co. grazie a un +200% di ricerche rispetto al 2018. E le fan dello stile vintage non possono che ringraziare!









Cappotti e giacche giallo canarino





Anche le più scettiche dovranno ricredersi: dopo stagioni all'insegna del giallo senape che ha dominato gli armadi sarà questa sfumaura a dominare la scena. Le ricerche su Stylight parlano chiaro: +450% rispetto all'anno precedente. Siete avvisate!





Cappotti e giacche fluo



Il neon è stato uno dei trend più diffusi della primavera-estate 2019 e sembra non volersene andare! Grazie a brand come Balenciaga o Saint Laurent anche per la nuova stagione i capispalla continuano ad essere appariscenti e fluorescenti, come rivela la crescita dell +80% nelle ricerche utenti.







Credits: @mondadoriphoto e @gettyimages