Basco o fedora? Falda stretta oppure larga? Un cappello non vale l’altro! Ecco come centrare l’obiettivo “perfect hat” in base alle caratteristiche del proprio volto.



Il cappello è un accessorio incredibile! Può tenere al caldo, riparare dalle intemperie o dal sole e persino aggiungere coolness e personalità a qualsiasi look.

Ma non è tutto: sapevate che un copricapo può “cambiarci i connotati”? Oh sì, un cappello ben scelto può addirittura armonizzare i nostri lineamenti e portare equilibrio nelle dimensioni del nostro volto. Oppure no!

Insomma, ancora una volta la questione si fa più personale di quanto pensassimo: il “perfect hat” andrà selezionato con cura - sulla base del nostro stile certo - ma anche della nostra forma del viso! Ripensiamo al cappello come a un alleato fondamentale per la nostra immagine e nessuno si farà del male!

Se vi state chiedendo quindi quali modelli facciano davvero al caso vostro, ecco una guida al cappello perfetto in base alla face shape che vi chiarirà ogni dubbio. Pronte ad accaparrarvi un copricapo da dieci e lode? Anzi, da “chapeau”? Let’s read!

Cappelli per il viso ovale

La face shape considerata praticamente perfetta? Risponde al nome di ovale! Proporzioni bilanciatissime secondo i canoni classici, simmetria e regolarità sono i tratti distintivi di questa forma di volto che presenta un perimetro senza punti particolarmente rientranti, sporgenti o spigolosi e porzioni di viso (fronte, naso e altezza tra la base del naso e la punta del mento) dalle dimensioni pressoché uguali.





Vi riconoscete in questa descrizione? Molto probabilmente avete una face shape ovale, come la bellissima Jessica Alba. Cosa significa? Semplice: vuol dire che potrete davvero sbizzarrirvi con qualsiasi cappello vi passi per la testa, congratulazioni!

Buone notizie insomma, data la regolarità estrema del vostro volto non ci saranno paletti particolari da rispettare sul tema: l’ovale funziona un po’ con tutti i modelli di copricapo e non impone restrizioni di sorta!

Nessun riferimento a forme vietate o consigliatissime dunque, la questione diventa unicamente un affare di dimensioni del volto e dei lineamenti. Visi piccoli con lineamenti minuti chiameranno cappelli meno voluminosi e con tese più strette, mentre tratti marcati e grandi vorranno cappelli più importanti. Semplice, no?

Cuffietta in lana ARKET

Credits: arket.com

Cappello two face HENRIK VIBSKOV

Credits: farfetch.com

Cappello a falda larga in velluto GUCCI

Credits: gucci.com





Cappelli per il viso oblungo

Lo dice il nome stesso: lunghezza e verticalità sono le caratteristiche più rilevanti della forma definita come viso oblungo oppure ovale allungato. Si tratta di una face shape asciutta, che si sviluppa più in lunghezza che in larghezza in modo piuttosto marcato ed evidente. Un trucchetto per capire se si ha un volto oblungo? Misurare le varie porzioni del viso (altezza della fronte, dimensione verticale del naso e altezza tra la base del naso e la punta del mento): se una delle tre risulta più lunga rispetto alle altre con ogni probabilità questa sarà la vostra face shape!





La mission per chi, come la favolosa Liv Tyler, ha un viso ovale allungato è quello di smorzarne la verticalità e riequilibrarne le proporzioni.

Un grosso “sì” va dunque a tutto ciò che lavora in orizzontale, riempiendo e allargando oticamente il volto: la tesa larga (sì, quella un po’ da diva) per voi sarà un’autentica manna, inutile girarci intorno!

Al contrario i modelli da mettere al bando dal guardaroba saranno quelli più alti sulla testa e con la tesa piccola, che finirebbero con allungare ulteriormente l’ovale. In alternativa alla tesa larga, meglio scegliere modelli che accorcino un po’ la face shape e che riescano a donare un “quid” di volume in più (magari grazie al tessuto): avete mai pensato a un bucket hat o a un morbido colbacco in eco-pelliccia? Saranno due scelte davvero strategiche!

Cappello a tesa larga CHANEL

Credits: chanel.com

Colbacco in eco-pelliccia ZARA

Credits: zara.com

Bucket hat LOEWE

Credits: mytheresa.com





Cappelli per il viso squadrato

Viso squadrato? È una tipologia di volto particolarmente marcata e spigolosa, con la mascella in evidenza posta sulla stessa linea d’ampiezza di tempie e fronte. Ecco dunque che ci troviamo davanti a una face shape dai tratti netti, squadrato per l’appunto!

Un bellissimo esempio di face shape squadrata è il viso dell’attrice Diane Kruger. Se con lei condividete questa particolare forma di volto il vostro obiettivo numero uno sarà quello di addolcire e armonizzare i lineamenti, rendendoli meno netti e marcati.

Come fare con un cappello? Scegliendo modelli dalle linee tondeggianti e leggermente bombate e mettendo al bando tutto ciò che accorcia troppo la face shape. Un “no” secco andrà dunque a tese larghissime e a forme a secchiello, mentre andranno benissimo i classici con la visiera, che aggiunge profondità: cloche, baseball-cap, coppola e tagli morbidi come il famosissimo newsboy funzioneranno alla grande!

Se siete infine delle autentiche fans dei cappelli con tesa, puntate senza esitazione sul classico borsalino a tesa media: non si nega mai a nessuno e su di voi sarà molto equilibrato.





Newsboy SAINT LAURENT

Credits: ysl.com

Fedora tesa media PRIMARK

Credits: primark.com

Baseball cap NEW ERA

Credits: zalando.it





Cappelli per il viso tondo

Il tondo è un viso relativamente corto, con linee di contorno morbide e guance tipicamente piene, che si sviluppa più o meno in egual misura sia in altezza che in larghezza. Non sarà forse un tondo perfetto, ma si tratta di fatto di un volto che offre innegabilmente la percezione della rotondità, e tanto ci basta.





L’obiettivo per chi, come Miley Cyrus, ha una face shape tonda sarà la verticalizzazione e la definizione del volto.

Se questa è la vostra forma di viso, state dunque alla larga da tutto ciò che accorcia e riempie troppo, in favore di forme capaci di slanciare un po’ l’insieme.

Come si traduce tutto questo in cappelli? Niente tessuti troppo spessi e pellicce e no a linee bombate o a tese ampie. Per le detentrici di questa face shape è consigliabile puntare a verticalizzare e basarsi su un principio molto semplice: less is more. Almeno in fatto di cappelli!

L’ideale è senza dubbio il beanie, ovvero il classico cappellino in lana (da scegliere preferibilmente sottile) che si sviluppa verso l’alto e allunga il volto. Se poi è dotato di pon-pon meglio ancora!

Per slanciare la face shape si può puntare inoltre sull’uso strategico della tesa: più stretta è, meglio è; specie se il cappello è alto sulla testa, come nel caso del trilby. Provare per credere!





Beanie PIECES

Credits: zalando.it

Borsalino a tesa media WEEKEND MAX MARA

Credits: weekendmaxmara.com

Trilby a tesa piccola UNIQLO

Credits: uniqlo.com





Cappelli per il viso a triangolo inverso e a cuore

Una delle forme di viso più particolari? La face shape a triangolo invertito! Cosa vuol dire? Può significare avere un volto che presenta la sua parte più larga nella zona delle tempie con un mento piuttosto sottile e affilato; oppure può voler dire avere una fronte non particolarmente ampia ma in combo con guance asciutte, una mascella poco evidente e con un mento minuto.

Ne esiste poi una versione particolare: il viso a cuore, ovvero un volto che presenta gli stessi tratti, ma con un’attaccatura dei capelli stretta che ricorda la forma – per l’appunto – di un cuore. Nonostante le piccole differenze anche quest’ultima face shape seguirà le stesse regole del triangolo all’ingiù.





Per chi - come la bella Anya Taylor-Joy - ha un viso con questa forma, l’ideale sarà puntare su linee altrettanto particolari, un po’ morbide e mai troppo geometriche e spigolose.

Ed eccoci alle tanto attese tips per scegliere il cappello perfetto in base a questa face shape.

Molto bene le cloche (che sembrano praticamente disegnate su questa forma di viso!), ma anche il sempre attuale basco alla francese (che è anche una manna per bilanciare volti un tantino asimmetrici).

Anche qui una tesa media potrà risultare sempre la scelta giusta, fedora o borsalino che sia, l’importante sarà non allargarsi eccessivamente in orizzontale perché un cappello troppo largo finirebbe con il fare “sparire” il viso. Poche regole insomma: si apra la caccia al “perfect hat” per il viso a triangolo invertito!





Cloche BORSALINO

Credits: borsalino.com

Basco MARELLA

Credits: marella.com

Fedora tesa media MAISON MICHEL

Credits: mytheresa.com

Cappelli per il viso a diamante

Volto piuttosto regolare e strutturato, con zigomi pronunciati e sporgenti rispetto a fronte e mascella: ecco la face shape a diamante! E proprio gli zigomi sono il vero punto forte di questa forma di viso, considerata al secondo posto per proporzioni equilibrate dopo l’ovale.

Se come l’attrice Vanessa Hudgens avete questa face shape, potrete concedervi (è davvero il caso di dirlo!) qualche colpo di testa, prestando però attenzione a non esagerare con forme troppo spigolose e cercando di allungare leggermente il volto.

In questo senso restano bellissimi i newsboy e le coppole più morbide, i baseball cap, le cloche e i cappelli a tesa piccola (che oltre a slanciare lasceranno lo zigomo bene in evidenza). Amiche dal volto a diamante: provate e non resterete deluse!

Newsboy ISABEL MARANT

Credits: farfetch

Baseball cap COS

Crdits: cosstores.com

Cappello a tesa piccola RUSLAN BAGINSKIY

Credits: mytheresa.com

Pic celeb by: Getty Images