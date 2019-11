Sono gettonatissimi e li vorreste indossare tutti insieme ma purtroppo la testa è una! Focus on sugli accessori più cool del momento: i cappelli!

C’è chi ne ha fatto il suo "trademark" come la Regina Elisabetta, o chi invece, preferisce indossarlo en pendant come Audrey Hepburn nel film Colazione da Tiffany. Insomma, in entrambi i casi il cappello è quel dettaglio che fa la differenza. Potremmo definirlo quasi una “chicca di stile” a cui è impossibile resistere.

Soprattutto in inverno quando freddo, pioggia, vento e neve rendono davvero difficile tenere la testa a posto!

Quest’anno sui catwalk delle grandi firme i cappelli diventano protagonisti: dal basco alla francese con veletta di Dior si passa all’elegante modello Fedora in wool tweed proposto da Chanel e Saint Laurent. Seguono la scia d’antan anche le attualissime maxi cloche di Nina Ricci e Valentino rivisitate in chiave moderna e sinonimo di uno stile effortless chic.



A far perdere la testa alle fashioniste sono però i modelli "borsalino" manlike e i romantici baker boy cap impreziositi da bouquet d’autunno realizzati in feltro.

Insomma, se siete in vena di shopping, nel dubbio prendeteli tutti perché la moda di oggi è il vintage di domani! Vi proponiamo la nostra selezione di cappelli inverno 2019…. Chapeau!

AGNONA Cappello in cashmere fatto a mano.

Credits: it.agnona.com

DORIA 1905 Cappello modello Isotta in feltro.

Credits: doria1905.com

CHANEL Cappello Fedora in tweed di lana.

Credits: chanel.com

ELISABETTA FRANCHI Cappello in simil tartan con catena dorata.

Credits: elisabettafranchi.com

FALCONERI Berretto in cashmere con lavorazione tridimensionale.

Credits: it.falconeri.com

STRADIVARIUS Basco rosso in lana.

Credits: stradivarius.com

WEEKEND MAX MARA Borsalino a tesa larga in pura lana.

Credits: it.weekendmaxmara.com

ANTONELLA MORGILLO Cappello rigido con visiera in feltro di lana.

Credits: antonellamorgillo.com

ZARA Berretto nero alla marinara con visiera.

Credits: zara.com

TOMMY HILFIGER Cappello a secchiello motivo pied de poule.

Credits: it.tommy.com

BORSALINO Cappello Fedora a falda rigida con spilla.

Credits: shop.borsalino.com

PARFOIS Cappello in pura lana con dettaglio in pelle.

Credits: parfois.com

PRIMARK Bucket hat nero in pelle lucida.

Credits: primark.com

SANDRO PARIS Berretto nero in lurex.

Credits: it.sandro-paris.com

RUSLAN BAGINSKIY SU THE DOUBLEF Baker boy in lana beige.

Credits: thedoublef.com