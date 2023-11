Come vestirsi in inverno senza sacrificare lo stile? Con questi capi e accessori anti-freddo sarà un gioco da ragazze.

In questo periodo dell’anno le basse temperature riescono a mettere in crisi persino le fashioniste più navigate, ma non disperate: trovare un compromesso tra comfort, eleganza e calore è assolutamente possibile.

Sono lontani i tempi in cui il freddo era considerato il nemico numero uno dello stile: ormai basta avere nell’armadio i pezzi giusti e seguire qualche piccolo winter trick per riuscire a proteggersi a dovere senza rinunciare a un briciolo di glamour.

I capi e gli accessori anti-freddo che trasformano l’inverno in un’opportunità per giocare il mix&match e dar vita a nuovi abbinamenti ad alto tasse di stile?

Il primo consiglio è molto semplice: assicuratevi di avere nell’armadio almeno un piumino caldo e avvolgente, da sfoggiare, qualora voleste aggiungere una dose extra di protezione al look, con sotto un blazer o una felpa più sportiva.

Anche i capi di knitwear rientrano di diritto nella lista dei capi e accessori anti-freddo che non possono mancare nel guardaroba della stagione. Se siete delle vere maestre nell’arte del layering, via libera a body in cashmere (o dolcevita in maglia sottile) da indossare sotto ai look. In alternativa potete sempre andare sul sicuro con knit dress, maxi pull e maglioni con il collo alto.

Per non lasciare che gelo e pioggia compromettano la riuscita dei vostri outfit, meglio avere sempre a disposizione un paio di leggings termici e di pantaloni di pelle, da scegliere in base agli impegni in agenda.

E poi ovviamente, datevi alla pazza gioia con gli accessori! Dagli intramontabili UGG, da indossare con calzini o collant colorati, a sciarpe, guanti e balaclava, che sono un vero must dell’inverno.

Ecco i pezzi che dovreste mettere in wishlist prima di subito!

Inverno in arrivo, ecco i capi e gli accessori anti-freddo da avere

BLAUER Piumino imbottito in nylon con cappuccio

Credits: blauerusa.com

MIU MIU Felpa con cappuccio con chiusura con zip

Credits: farfetch.com

CARLA FERRONI Blazer monopetto con tasche frontali

Credits: courtesy of press office

MAX MARA Body in misto lana con lavorazione a coste

Credits: it.maxmara.com

ZARA Pantaloni a vita alta effetto pelle

Credits: zara.com

ERES Abito midi in maglia

Credits: farfetch.com

CALZEDONIA Collant colorati 50 denari

Credits: calzedonia.com

SURKANA Guanti lunghi con bordino a contrasto

Credits: courtesy of press office

COS Maxi pull in lana

Credits: cos.com

UNIQLO Leggings termici Heattech

Credits: uniqlo.com

ALLA GIULIA Calzini grigio antracite con motivo floreale jacquard

Credits: courtesy of press office

LEONTINE VINTAGE Balaclava fucsia in lana e alpaca

Credits: leontinevintage.com

FALCONERI Maglione a collo alto in cashmere

Credits: falconeri.com

WOOLRICH Sciarpa a quadri multicolor con le frange

Credits: courtesy of press office

Foto in apertura: GettyImage