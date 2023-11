Vorreste cedere (di nuovo) al trend degli Ugg ma non sapete proprio come abbinarli? Ecco l'outfit che stavate aspettando



Emily Ratajkowski già verso la fine di settembre ci aveva messo in guardia: gli UGG, gli stivaletti iconici che spopolavano nei primi anni 2000 sono ufficialmente tornati e sono più cool che mai. E in particolar modo la versione che in questo periodo sta facendo impazzire influencer e celeb è il modello Ultra Mini con platform.

Volete un'altra prova? Guardate il look di Céline Bethmann e forse vi convincerete che è arrivato il momento di rispolverare i vostri o, se non li avete più/non li avete mai avuti, è giunta l'ora di comprarne di nuovi!

La loro fama li precede: sono caldissimi, morbidissimi, comodissimi, tre qualità che ce li fanno amare alla follia. Ma quello che forse ancora non sapete è che sono anche più versatili di quanto si possa immaginare.

La modella tedesca li abbina a un coat cammello, un semplicissimo paio di jeans flared, e un maglioncino jacquard (questo con stampa orsetto di Ralph Lauren è davvero troppo troppo cute!). La maxi bag di Cos, pratica e capiente, completa la mise alla perfezione. Ecco i pezzi must da avere per rubarle l'idea in poche mosse!

UGG Ultra Mini platform

Credits: ugg.com

Pullover con orsetto Polo Ralph Lauren

Credits: raphlauren.it

Jeans flared ZARA

Credits: zara.com

Cappotto cammello corto LIU JO

Credits: liujo.com

Cintura stampa cocco MANGO

Credits: shop.mango.com

Maxi bag COS

Credits: cosstores.com