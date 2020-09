La stagione fall winter è pronta a regalarci tantissime novità fashion da non perdere: iniziamo a scoprirle insieme con una carrellata delle campagne pubblicitarie più belle!

Volete un'anticipazione della moda che verrà e di tutte le tendenze in fatto di abiti e accessori per cui perderemo la testa nei prossimi mesi?

Desiderio condiviso e anche facilmente realizzabile: basta infatti dare un'occhiata alle campagne pubblicitarie Autunno Inverno 2020-21 per immergersi appieno nel mood delle nuove collezioni firmate dai designer.

Il modo giusto per iniziare fin da subito a farvi un'idea dei trend più cool e dei tormentoni fashion che certamente ne scaturiranno (e da cui non avremo scampo, già lo sappiamo). O anche solo per scegliere il cappotto o la borsa dei vostri sogni da aggiungere immediatamente in wish list!

E anche se l'inverno vi sembra ancora lontanissimo, non potrete che restare ammaliate dalle splendide immagini scattate dai fotografi più prestigiosi e dalle testimonial d'eccezione scelte per l'occasione.

Da Gucci a Valentino, da Louis Vuitton a Dior, passando per Salvatore Ferragamo, Etro e Saint Laurent, ecco le adv campaign più belle della prossima stagione fredda.

Le campagne pubblicitarie moda Autunno Inverno 2020-21 La campagna #VALENTINOEMPHATY



Courtesy of Press Office

AQUAZZURA



LA PERLA



MANGO



L'attrice Daisy Edgar-Jone di "Normal People" per JIMMY CHOO



DIOR



ACNE STUDIOS



AMERICAN VINTAGE



KOCCA



ETRO



SALVATORE FERRAGAMO



GUCCI



FRATELLI ROSSETTI



BENETTON



SISLEY



GIANNI CHIARINI



JIL SANDER



JW ANDERSON



LOUIS VUITTON



SAINT LAURENT



PINKO



MARYLING



BLAUER USA



CALICANTO



COS



FABIANA FILIPPI



FURLA



LIU-JO



MICHAEL MICHAEL KORS



MIU MIU



PENNYBLACK



TWINSET MILANO



Stefania Sandrelli per MARTINO MIDALI



Alessandro Borghese per FIELMANN



