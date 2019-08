Pronte a immergervi nel glamour della stagione in arrivo? Gustatevi con noi le campagne pubblicitarie fall-winter 2019

Neanche il tempo di archiviare la spring summer, che "loro" sono già lì ad aspettarci, regalandoci un'anticipazione preziosa della moda che verrà.

Parliamo delle campagne pubblicitarie, of course. Un racconto dettagliato di tutte quelle tendenze di cui non potremo proprio fare a meno nei prossimi mesi freddi.

Il tutto attraverso una serie di immagini bellissime e dal forte impatto glamour.

Modelle, fotografi e location d'eccezione, infatti, la dicono lunga sul mood scelto dai diversi brand per rappresentare la cifra stilistica delle loro nuove collezioni.

Gucci, Versace, Giorgio Armani, Dior, Stella McCartney, Zara e tanti altri ancora.

Pronte a lasciarvi sedurre? Ecco le adv campaign più belle dell'autunno inverno 2019-20!

Le campagne pubblicitarie autunno/inverno 2019-20 STELLA MCCARTNEY

GUCCI

ALBERTA FERRETTI

ANTEPRIMA

GIORGIO ARMANI

ARTHUR ARBESSER

ZARA

AVANT TOI

BE BLUMARINE

BENETTON

BIRKENSTOCK

VERSACE

BLUMARINE

CIVIDINI

COACH

TAG HEUER

DIOR

ELISABETTA FRANCHI

JIL SANDER

JIMMY CHOO

KARL LAGERFELD

LES COPAINS

MAJE

MARYLING

PARCOATS FLORENCE

PATRIZIA PEPE

PINKO

SISLEY

SPORTMAX

VIC MATIE

BRASCHI

BLAUER

