Floreali, a motivi esotici, a righe, a pois: ecco le camicie più cool di stagione.

Camicia mon amour. C’è chi ne ha fatto la propria divisa di stile, chi la riserva alle occasioni speciali e chi la considera un passepartout da indossare praticamente con tutto.

D’altronde resistere al fascino di questo grande classico risulta davvero impossibile. Merito del suo animo trasformista che continua a solleticare la fantasia di creativi e stilisti, pronti a cimentarsi di stagione in stagione in nuove ed eclettiche interpretazioni.

Quelle per l’estate 2019 sono all’insegna del colore e delle fantasie più esotiche tra palme, fiori di ibisco e pappagalli variopinti. Non mancano i pattern intramontabili, dagli aristocratici motivi paisley ai pois, fino alle righe verticali e alle stampe foulard.







Un universo variegato che si riflette anche nelle silhouette: a dominare la stagione calda sono i fit oversize e rilassati, insieme a proposte dal gusto retrò, come le romantiche camicette con maniche a sbuffo e quelle in stile pin up, da portare rigorosamente annodate.

Spazio anche alle camicie-pigiama con collo a V e ai modelli con maniche corte o a tre quarti, perfetti per le giornate più calde.

Districarsi fra le tante proposte non sarà facile, ma niente paura. Per aiutarvi a scegliere il modello più adatto al vostro stile abbiamo selezionato le camicie a fantasia più belle della stagione: scopritele tutte!



SANDRO PARIS Camicia stampata stile pigiama.

Credits: sandro-paris.com

F.R.S. FOR RESTLESS SLEEPERS Camicia dalla linea svasata in cotone stampato.

Credits: farfetch.com



CAROLINA HERRERA Camicia a pois in seta con nodo.

Credits: farfetch.com

LA DOUBLEJ Camicia in crepe de chine con maniche a sbuffo e maxi colletto.

Credits: ladoublej.com

H&M Camicia a maniche corte ad aletta in cotone.

Credits: hm.com



P.A.R.O.S.H. Camicia asimmetrica in seta stampata.

Credits: farfetch.com

ETRO Camicia a maniche corte in cotone dalla vestibilità over decorata con stampa Paisley.

Credits: etro.com

SPORTMAX CODE Camicia stampata con pannello removibile.

Credits: farfetch.com

OYSHO Camicia a maniche corte con stampa colibrì e tasche sul davanti.

Credits: oysho.com

PINKO Camicia dalla linea oversize in twill di viscosa a stampa regimental con maniche a tre quarti chiuse con polsino a fiocco.

Credits: pinko.com

DIOR Blusa in georgette di seta con stampa rosoni.

Credits: dior.com

STELLA MCCARTNEY Camicia in seta stampata.

Credits: farfetch.com

CHINTI & PARKER Camicia stampata con profili a contrasto.

Credits: farfetch.com



ZARA Camicia ampia con colletto a revers e stampa floreale.

Credits: zara.com

KOCCA JEANS Camicia con stampa floreale e maniche a tre quarti.

Credits: Courtesy of Press Office