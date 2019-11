E poi arriva lei: l’elegante camicia di pizzo a risolvere il solito enigma del “cosa mi metto” per l’occasione.



Credete nel coupe de foudre? Noi sì, ecco perché una camicia di pizzo non può assolutamente mancare nel guardaroba di una it-girl. Questo capo non è soltanto sinonimo di eleganza ma interpreta perfettamente lo stile di chi la indossa.

Sì, lo sappiamo, esistono numerosi cliché da sdoganare su come abbinarla e quando indossarla, eppure, la camicia elegante in pizzo è un vero e proprio jolly. Il segreto? Sta nel colore! Ecco alcune fashion tips per non sbagliare: per un look romantico puntate sul bianco candido o sui toni neutri dell’autunno e abbinatela a una gonna midi (meglio se in tessuto plissé).

Per un’attitude più grintoso o dark gotich, puntate tutto su un gioco di audaci trasparenze see-through con un modello in pizzo nero e mixate con un pantalone di pelle o una gonna total black e il gioco sarà fatto.

Infine, per un look casual indossatela con un jeans e scegliete una declinazione di nuance intensa come il verde petrolio o il viola. Vi abbiamo convinte? Voi di che pizzo siete? Chantilly, macramé, rebrodé o valencienne? No panic! Nella nostra selezione troverete un po’ tutte le versioni: a voi la scelta!





ANTONIO BERARDI Camicia svasata con dettagli in pizzo nero.

Credits: farfetch.com

LIU JO Camicia bianca di pizzo con maniche a sbuffo.

Credits: liujo.com

JUST CAVALLI Camicia a maniche lunghe in pizzo e tessuto plissé.

Credits: justcavalli.com

NARA CAMICIE Camicia bianca con dettagli a contrasto in pizzo nero.

Credits: naracamicie.com

MANGO Camicia oversize in cotone con pizzo.

Credits: shop.mango.com

TWIN SET Camicia in pizzo valencienne con fiocco.

Credits: twinset.com

ZARA Camicia in quarzo rosa ricamata con filo nero.

Credits: zara.com

CALVIN KLEIN 205W39NYC Camicia blu con tasche bianche sul davanti.

Credits: farfetch.com

GUCCI Camicia con colletto a punta in gros grain.

Credits: gucci.com

H&M Maxi camicia con inserti in pizzo.

Credits: 2.hm.com

SANDRO PARIS Camicia di cotone a quadri con dettagli in pizzo.

Credits: it.sandro-paris.com

GUESS Camicia nera con scollo a cuore.

Credits: guess.eu

VIALMA SU ZALANDO Camicia bianca trasparente con dettagli in pizzo.

Credits: zalando.it