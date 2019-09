Tutti i modelli più belli di stagione da sfoggiare h 24!



Gianfranco Ferré diceva: “Mai uguale a se stessa, eppure inconfondibile nella sua identità”. Vero. La camicia da semplice pezzo basic, sinonimo di semplicità, si è trasformata nel capo di punta dell’intero guardaroba femminile e maschile.

Declinata in diversi tessuti e stili, risulta versatile e transeasonal, perfetta in ogni occasione. Ma quali sono i modelli più gettonati dell'autunno?

Al via a fantasie floreali, trame madras, micro righe e tinte unite da coordinare a maxi fiocchi o da impreziosire con spille gioiello. E per la sera? La camicia di pizzo nero o rosso può riservare un sensuale effetto see-through, l'ideale per non passare inosservate.

Siete in vena di shopping? Giocate d’anticipo e scoprite le camicie più belle dell'autunno inverno 2019 2020.





TWINSET Camicia in jeans con spille in stile militare.

FALCONERI Camicia smoking in crepe de chine.

H&M Camicia con scollo a V e tasche sul davanti.

I BLUES Camicia rosa con fiocco.

MANGO Camicia a fantasia floreale.

PINKO Camicia stampata con fiocchi ai polsi.

SPORTMAX Camicia in popeline di cotone con bottone trasversale.

STELLA McCARTNEY & THE BEATLES Camicia yellow submarine a micro righe.

TOMMY HILFIGER Camicia stampata in micro pied de poule.

UNIQLO Camicia verde salvia taglio regular.

ZARA Camicia bianca con volants.

