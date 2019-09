Il perchè è facilmente intuibile: sono bellissime e aggiungono un tocco bon ton a tutti i look: provare per credere!

Le camicie a cui certamente non potrete dire di no quest'anno? Sono quelle con fiocco da annodare al collo, of course!

Un tormentone fashion che ci aveva fatto accendere la lampadina del "ne voglio subito una!" già nei mesi estivi, quando avevamo avvistato i primi modelli nelle vetrine dei negozi o su qualche sito di shopping online.

Che torna a far parlare di sè in autunno, proposto in infinite varianti e declinazioni.

Un capo femminile, romantico e bon ton da "sfruttare" però in più occasioni di quante ve ne possiate immaginare.

Qualche esempio? Raffinatissime per l'ufficio, con un pantalone a sigaretta e un blazer in coordinato. Girlish quanto basta abbinate un paio di jeans e décolleté col tacco per l'aperitivo con le amiche. Con una gonna midi e una pochette di raso per essere l'invitata perfetta a matrimoni e cerimonie eleganti. Insomma, siamo davanti a un vero e proprio passe-partout.

Dunque? Che cosa aspettate a collezionarle tutte?





