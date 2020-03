La primavera ci fa riscoprire il fascino bon ton del colletto su camicie e bluse di ogni sorta e genere: ecco i modelli di cui innamorarsi a prima vista!

Lunga vita al colletto! Un dettaglio (anzi, IL dettaglio!) in grado di rendere speciale anche la camicia più basic. Camicette e bluse ne vanno pazze. E anche noi, dobbiamo ammetterlo, non sappiamo resistere al suo fascino raffinato e a quell'aria un po' vintage.

Oltretutto la primavera estate 2020 lo rimette al centro del look, esaltandone la bellezza. Come dimostra, ad esempio, la Resort Collection di Miu Miu che lo vede protagonista non solo su maglie e camicie ma anche su abiti e abitini.

Insomma, uno di quei particolari che non passano inosservati e che fanno davvero la differenza. Anche quando indossiamo un semplice paio di jeans.

Per questo motivo (e anche per il fatto che sono bellissimissimi!) cedere alla tentazione di collezionarli tutti sarà molto ma molto difficile. Lisci o con fiorellini ricamati, a punta o tondi, con ruches o minimal, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Se siete pronte a donare un tocco bon ton irresistibile ai vostri look, sia di giorno che di sera, ecco a voi le bluse e camicie con colletto più chic della nuova stagione in arrivo.

