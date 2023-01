Anche per voi le camicie nel guardaroba non sono mai abbastanza? Bene, allora siete nel posto giusto perchè stiamo per mostrarvi i modelli da non perdere questa primavera

Nella classifica dei capi a cui non potremmo mai e poi mai rinunciare, sia d'estate che d'inverno, loro occupano i primissimi posti. Parliamo naturalmente di camicie e camicette, alias il jolly fashion da giocarsi a ripetizione ogni volta che vogliamo, l'alleato perfetto che ci serve persino per "aggiustare" un look che non ci convince del tutto. Sì, perchè con la camicia giusta la svolta chic è assicurata!

Anche perchè non esageriamo nel dire che si abbinano davvero con tutto: con pantaloni, gonne, jeans e shorts, questo è abbastanza ovvio. Ma anche sotto agli abiti smanicati e in alcuni casi persino sopra ai vestiti, annodate in vita oppure lasciate aperte al posto del solito blazer, via libera anche a styling meno "scontati".

Dalle classiche e evergreen in cotone bianco o azzurro, che ci consentono di creare combo vincenti sia in ufficio che nel tempo libero, alle varianti più particolari: elegantissime in raso e in seta, in stile preppy con maxi colletti, fiocchi e ruches, impreziosite da inserti in pizzo o da bottoni gioiello, a tinta unita o declinate su pattern geometrici e fantasie originali, e molto molto altro ancora. Del resto chi siamo noi per dirvi quante camicie è lecito avere nell'armadio?

Ecco una carrellata di modelli super da tenere d'occhio per la primavera!

Camicia azzurra con volant ZARA

Camicia bianca con inserto in pizzo nero ARKET

Camicia in cotone giallo pastello SANDRO PARIS

Camicia verde lime con maniche a 3/4 OBLIQUE CREATIONS

Camicia rosa con maxi fiocco sul retro MOTIVI

Camicia in velluto a coste COS

Camicia a righe con ricamo in pizzo TWINSET MILANO

Camicia rosa shocking FEDERICA TOSI

Camicia con inserto plissé sulla schiena REMAIN

Camicia in raso di seta con righe obliqui MAX&CO.

Camicia bianca lavorata MANGO

Camicia stampa stelline MARELLA

Camicia crop azzurra MAJE PARIS

Camicia avorio con ruches sulle maniche & OTHER STORIES

Camicia dal pattern geometrico H&M

