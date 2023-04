Quello tra pantaloni neri e camicia di jeans è un sodalizio vincente che non passerà mai di moda: mixateli così per non sbagliare un colpo!

Ci sono look che sembrano forse un po' "scontati" ma che in realtà rappresentano una risorsa davvero preziosa del nostro dress code quotidiano.

Tra questi non possiamo certo non annoverare la combo composta da camicia di jeans e pantaloni neri: un mix facile e veloce che non richiede particolari tips da seguire ma che ci regala sempre grandi soddisfazioni.

Il risultato infatti è quel mood rilassato di chic senza sforzo, o effortless chic se preferite, a cui aspiriamo praticamente ogni giorno. In particolar modo sono 5 gli abbinamenti cool di cui non siamo mai stanche e ve li mostriamo qui sotto.

Camicia in denim con pantaloni wide leg oppure con pantaloni a sigaretta? Preferite i jeans neri o i panta in pelle? Nessun problema, l'outfit risulterà favoloso anche con quelli. Ultimo ma non ultimo l'accostamento di denim shirt e bermuda neri, una soluzione perfetta anche per l'estate.

E a voi quale variante piace di più?



Camicia di jeans + pantaloni neri wide leg

