Come abbinare con stile la camicia? Se siete in cerca di idee, ecco 7 look, pensati per ogni giorno della settimana, da cui potete prendere spunto.

Un capo intramontabile che non conosce età, che si può sfruttare in qualsiasi momento della giornata e attorno al quale si possono davvero costruire infiniti look: l’avete riconosciuta? Parliamo della camicia, uno di quei pilastri del guardaroba a cui non riusciamo proprio a fare a meno.

La scegliamo d’inverno, sotto a cardigan e pullover, la rendiamo protagonista dei nostri look in estate e durante le mezze stagioni ed è un po’ la nostra copertina di Linus, uno di quei pezzi chiave che non ci delude mai e che può essere anche indossato ogni giorno, senza mai stancarci.

Con gli outfit più ingessati, con quelli super femminili ma anche con quelli più casual e informali: non c’è mise che non si sposi alla perfezione con la camicia e, grazie anche alle sue mille diverse declinazioni, basta sbizzarrirsi un po’ con il mix&match per sfruttare per bene il suo potenziale e riuscire a indossarla con nonchalance dal lunedì alla domenica.

Il segreto per abbinarla al meglio? Ecco 7 combo ad altissimo tasso di stile da cui potete lasciarvi ispirare. Ce n’è una per ogni giorno della settimana, scopriamole insieme!

7 camicie per 7 look: lunedì

Per cominciare la settimana con il piede giusto abbiamo puntato su un look femminile e colorato composto da una semplice camicia bianca, una gonna midi stampata, un paio di romantiche pumps con lo scollo a cuore e una comoda borsa a spalla. L’uniforme ideale per affrontare anche il più triste dei lunedì con un pizzico di allegria e buonumore.

Gonna midi stampata con le ruches IBLUES + Camicia bianca in cotone COS + Borsa a spalla in pelle bianca COCCINELLE + Décolleté in pelle rossa con scollo a cuore A.BOCCA

Credits: it.iblues.it/ cosstores.com/ coccinelle.com/ courtesy of press office

7 camicie per 7 look: martedì

Il nostro martedì inizia invece con un outfit d’ispirazione Seventies. Una camicia con il fiocco dalla stampa geometrica e un paio di jeans a zampa, abbinati anche solo a un paio di slingback nude e a una borsa coordinata, sono tutto quello che vi serve per regalare al look delle belle vibes anni ’70.

Jeans a zampa L’AUTRE CHOSE + Camicia stampata in seta con fiocco sul collo TORY BURCH + Borsa in pelle con tracolla a catena GIANNI CHIARINI + Slingback nude con il tacco mini GIANVITO ROSSI

Credits: courtesy of press office/ toryburch.it/ courtesy of press office/ farfetch.com

7 camicie per 7 look: mercoledì

Arriva mercoledì e la settimana è ancora tutta in salita, perché non scegliere allora la via della comodità? Noi abbiamo optato per una camicia a tinte soft, da portare con una gonna plissé, delle ballerine scamosciate e una tracolla: non c’è niente di meglio per coniugare comfort e stile.

Gonna midi plissettata con cintura in vita ALYSI + Camicia beige in seersucker TOTEME + Borsa a tracolla con maxi logo dorato ALVIERO MARTINI + Ballerine in suede marrone con tacco dorato AQUAZZURA

Credits: courtesy of press office/ mytheresa.com/ courtesy of press office/ mytheresa.com

7 camicie per 7 look: giovedì

Di giovedì torniamo a darci un tono e optiamo per un look composto da pantaloni a gamba larga, camicia azzurra, stivaletti con il tacco comodo e borsa a spalla. A prima vista la combo potrebbe sembrare un po’ troppo “istituzionale”, ma in realtà è molto versatile e adatta a ogni circostanza.

Pantaloni a palazzo a vita alta CHLOE’ + Camicia azzurra con ruches sulle maniche ALEXANDER WANG + Borsa a spalla blu con logo dorato COACH + Stivaletti beige con il tacco largo

Credits: farfetch.com/ farfetch.com/ farfetch.com/ stories.com

7 camicie per 7 look: venerdì

E per affrontare il venerdì? Noi abbiamo pensato a un paio di pantaloni bianchi, da abbinare a camicia in denim, mocassini in pelle e shopping bag super capiente: la mise ideale per una giornata di smartworking tra le mura domestiche o anche per un Casual Friday in ufficio.

Jeans bianchi dal fondo svasato KHAITE + Camicia in denim a maniche lunghe NANUSHKA + Shopping bag in pelle nera FURLA + Mocassini in pelle nera con morsetto dorato GUCCI

Credits: farfetch.com/ farfetch.com/ furla.com/ gucci.com

7 camicie per 7 look: sabato

Poco importa se i weekend non sono più come prima. Il fine settimana va comunque celebrato con un look speciale, a noi viene voglia di metterci un po’ in tiro e optiamo per un look un po’ girlie, un po’ romantico, ma senza esagerare. Come ricrearlo? Bastano una camicetta ricamata, una minigonna, un paio di anfibi, una mini bag colorata e il gioco è fatto.

Minigonna nera a vita alta ZARA + Camicia bianca con ricami sul colletto MIU MIU + Micro bag in pelle rosa JACQUEMUS + Stivaletti biker in pelle nera GEOX

Credits: zara.com/ miumiu.com/ farfetch.com/ geox.com

7 camicie per 7 look: domenica

Per una domenica di relax, la comodità viene prima di tutto ed è per questo che abbiamo scelto un look easy e informale composto da jeans, camicia a quadretti colorati con maxi colletto, sneakers e una borsa a secchiello. Più comode e trendy di così non si può!

Jeans chiari a gamba dritta LOEWE + Camicia a quadretti con maxi colletto MANGO + Borsa a secchiello in pelle verde FENDI + Sneakers grigie in tela con suola in gomma SUPERGA

Credits: mytheresa.com/ courtesy of press office/ farfetch.com/ superga.com