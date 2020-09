La camicia è un alleato fashion molto prezioso per costruire outfit impeccabili dal mattino alla sera: oggi vi mostriamo 5 proposte per abbinarla ad hoc quest'autunno

Mai senza camicia! Questo il diktat che sta alla base di moltissimi outfit stilosi. Un capo evergreen e super versatile, che ci risolve non pochi dilemmi fashion. Basta solo abbinarla con i capi giusti, et voilà, ecco pronti tanti look diversi per tante occasioni diverse.

Noi abbiamo testato per voi alcuni abbinamenti cool che siamo sicure vi svolteranno l'autunno. Non ci credete? Date un'occhiata ai nostri 5 mix&match e provateli tutti!

Come indossare la camicia: il look con gonna di pelle e décolleté

Se cercate una mise raffinata e femminile, da sfoggiare magari per un appuntamento di lavoro importante, siete nel posto giusto. Ingredienti indispensabili una bella camicia bianca di seta, un classico senza tempo, da mixare con una gonna di pelle e un paio di pumps sui toni nude (che hanno anche il grande pregio di far sembrare le gambe più slanciate). Vi piace il risultato finale?

Camicia bianca FEDERICA TOSI, gonna di pelle VICTORIA VICTORIA BECKHAM, pumps nude AQUAZZURA

Credits: federicatosi.it, net-a-porter.com

Come indossare la camicia: il look con jeans e stivaletti bassi

L'abbinamento "salva look" per eccellenza è proprio quello con i nostri amati 5 tasche e un paio di stivaletti comodi per tutti i giorni. Per rendere l'outfit più speciale potete optare per una camicia con bottoni gioiello (guarda caso uno dei grandi must dell'autunno 2020!). Facile, no?

Camicia con bottoni gioiello H&M, jeans LEVI'S, stivaletti DR. MARTENS

Credits: hm.com, levi.com, drmartens.com

Come indossare la camicia: il look con pantaloni eleganti e sandali alti

Per un'occasione elegante come una cerimonia o una serata speciale, non ci sono dubbi: è questo l'outfit da scegliere a occhi chiusi! Protagonisti una camicia in satin, da abbinare a pantaloni sartoriali dal gusto manlike e un paio di sandali con tacco scultura e cinturino alla caviglia. Sarete sobrie e chic al punto giusto.

Camicia in satin MANGO, pantaloni sartoriali DIXIE, sandali con tacco JIMMY CHOO

Credits: shop.mango.com, dixiefashion.com, jimmychoo.com

Come indossare la camicia: il look con bermuda e stivaletti col tacco

Tra i modelli di camicia su cui puntare quest'anno ci sono (anche) loro: quelle con colletto Peter Pan dall'allure bon ton. Come abbinarle al meglio? Semplice: smorzandone un po' l'effetto girlish con un paio di bermuda dal taglio maschile. Potete completare il tutto con dei mocassini neri e avrete un look perfetto per l'ufficio. Oppure come vi proponiamo noi mixarli con degli stivaletti in pelle bianca per aggiungere una buona dose di glamour all'insieme.

Camicia a righe TOPSHOP, bermuda SANDRO PARIS, stivaletti con tacco STEVE MADDEN

Credits: topshop.com, it.sandro-paris.com, stevemadden.it

Come indossare la camicia: il look con gonna lunga e sandali

Se non riuscite a resistere alla comodità della camicia in denim, eccovi accontentate con un look dal tocco gipsy-boho ma non troppo (la stagione dei festival è finita, tenetelo a mente). Per realizzarlo dunque puntate sì su una gonna lunga dalla stampa paisley ma abbinateci un paio di sandali con tacco a spillo del genere to die for. Il risultato vi sorprenderà!

Camicia di jeans ESSENTIEL ANTWERP, gonna lunga stampa paisley ZARA, sandali con tacco a spillo SAINT LAURENT

Credits: essentiel-antwerp.com, zara.com, net-a-porter.com