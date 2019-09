La nuova collezione di Burberry per la primavera-estate 2020 mescola pezzi dall’eleganza brit e capi streetwear.





Si chiama “Evolution”, è stata presentata ieri al Troubadour White City Theatre nel corso della fashion week londinese ed è la nuova collezione primavera-estate 2020 di Burberry, una linea “ispirata al passato ma che guarda al futuro” come ha sottolineato lo stesso Riccardo Tisci.

La collezione, pur rimanendo fedele all’identità del brand (e ai suoi codici molto “british”), incarna perfettamente anche la visione del suo Direttore Creativo che questa volta ha voluto mixare capi iconici dall'eleganza sartoriale a pezzi più sportivi.

Lo show, che ha visto ha sfilare in passerella grandi nomi come Irina Shayk, le sorelle Hadid e una biondissima Kendall Jenner, è stato un trionfo di colori neutri, tessuti impalpabili e dettagli sparkling.









I colori vivaci delle passate collezioni, lasciano il posto a una palette neutra in cui a colori raffinati come il beige, il bianco e il nero si aggiunge giusto qualche sfumatura di grigio e argento.





Ad aprire lo show le giacche sportive con gli inserti in pelle, indossate con gonne midi con le piume, scarpe lace-up e borse a mano. Una menzione d’onore per il trench, capo iconico del brand made in England, che è tornato in passerella in tante diverse versioni: dal classico modello a tinta unita, da portare in vita a creare quasi delle "ali", a quello tempestato di cristalli.





E i cristalli sono stati al centro di molti dei look visti in passerella. La collezione è super sparkling grazie a piccoli dettagli scintillanti che ricoprono, oltre ai capispalla, anche semplici t-shirt e gli abiti eleganti, da portare, anche di giorno, con cappellino sportivo.





Tra i pezzi cult della nuova collezione per la primavera-estate 2020, i completi coordinati che ridefiniscono il concetto di power dressing.





Gli abiti da sera sono piumati e con dettagli in rete, ma non mancano neanche abiti più versatili, con maniche a sbuffo, balze vittoriane o romantici volant.





Protagonisti in passerella anche gli accessori. Tra borse monogram e occhiali in stile anni ’60, l’hanno fatta da padrone ampi foulard di seta, da portare intorno al collo o da annodare in vita, e vistosi cappelli da baseball o da pescatore, da sfoggiare con corsetti molto sensuali e perfetti per sdrammatizzare le mise più eleganti.