Creative, intraprendenti, attente alla sostenibilità. Sono le donne imprenditrici che portano alta la bandiera del Made in Italy. I loro brand nascono da idee non convenzionali e dal desiderio condiviso di ritornare a una moda slow, all’insegna del fatto a mano, dell’artigianalità e dell’unicità.



Una moda lenta e consapevole, che abbandoni il paradigma dei capi "usa e getta" per abbracciare una strada più green basata sull’artigianalità, sul riciclo, sull’unicità.

È questa l’idea portata avanti da un numero sempre maggiore di brand e in particolar modo dalle piccole e medie realtà che si stanno facendo strada nel fashion world imponendo nuovi modelli di business. Modelli che spesso e volentieri passano per i social, diventati una vetrina imprescindibile per raccontarsi e raccontare le proprie creazioni.

È proprio qui - e precisamente su Instagram - che abbiamo scovato alcuni dei marchi più interessanti del momento: ci siamo focalizzati - in questo giorno particolare - su 10 brand rigorosamente made in Italy, tutti guidati da donne imprenditrici di talento che hanno fatto della sostenibilità e dell’empowerment femminile la propria bandiera.

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Toile society





Virginia Simoni e Marta Forghieri sono le menti creative di Toile Society, progetto artigianale che sostiene piccole e grandi realtà dell’eccellenza italiana. Tutti i capi hanno la peculiarità di essere realizzati in toile de Jouy, tessuto caratterizzato da bucolici disegni monocromi nato in Francia nel Settecento. Ogni collezione si compone di pezzi unici stampati in esclusiva da una storica azienda di Como e confezionati a mano nella provincia di Milano. Non è un caso che i modelli abbiano nomi femminili: «i nomi si ispirano alle donne con cui collaboriamo. Ogni pezzo parla anche di loro».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Vernisse





Fondato da Francesca Filipo ed Eugenia Penta nel 2019, Vernisse è un luxury brand che celebra la bellezza del “su misura”. Le due designer raccolgono tessuti, passamanerie e oggetti vintage in giro per l'Italia e l'Europa, collaborando con botteghe, aziende tessili selezionate e antiquari per creare capi unici nel loro genere. Ogni pezzo Vernisse ha un'anima senza tempo ed è tailor made in Italy. La filosofia del marchio è quella di creare capi da tramandare di generazione in generazione, che vadano oltre le mode del momento. «Vogliamo valorizzare le tecniche sartoriali attraverso un approccio slow fashion più sostenibile e dare il nostro contributo al sistema dell'economia circolare».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Sartoria Nomade



Sartoria Nomade nasce dall’incontro tra la stilista Flora Sazio e la fashion stylist Mirta Robiony. «Siamo subito entrate in sintonia e con il tempo abbiamo capito che condividevamo la stessa idea di moda: qualcosa di unico, non omologato e di qualità». La passione comune per i viaggi è il filo conduttore del loro progetto: «è partita da qui l’idea di creare dei capi che non solo rappresentassero la nostra filosofia ma che in più fossero comodi, confortevoli e facili da indossare. Capi che possano far sentire le nostre clienti parte della nostra famiglia fatta di sogni, di lunghe chiacchierate al telefono, di progetti e di amore per quello che facciamo».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: E'ST Bag





È un “family affair” quello avviato da Paola e Angela Totaro. Avvocato la prima, designer di abbigliamento la seconda, nel 2018 hanno deciso di cambiare strada per seguire una passione comune: quella per le borse, instillata dalla nonna che creava per loro eclettiche bag all’uncinetto. Il legame indissolubile con la famiglia è il valore cardine di questo progetto che, non a caso, porta il nome della mamma Elisabetta. E'ST infatti sta per “Ely’s Thread”. Tutte le creazioni del brand sono 100% made in Italy: le concerie, i laboratori di sviluppo e produzione, i fornitori di accessori, dust bag e packaging sono dislocati tra Campania, Abruzzo, Puglia ed Emilia Romagna.

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Halìte jewels





Le radici di Halìte jewels affondano nel cuore di Margherita di Savoia, in Puglia, dove ha sede una delle più grandi saline marine d’Europa. E proprio i cristalli di sale, con il loro aspetto prezioso, ispirano gli accessori e i gioielli del marchio fondato da Antonia Scommegna e da sua mamma Angela, madre e figlia unite dal desiderio comune di creare oggetti al contempo estrosi e indossabili, in grado di aggiungere un tocco originale a qualsiasi mise. Le borse a sacchetto sono il prodotto iconico del brand: declinate in tonalità e stampe differenti, sono contraddistinte da dettagli ricercati e inaspettati per «rispondere con un guizzo chic a ogni esigenza, occasione e personalità».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Ma Vie





Buy less, choose well, make it last. Questa la filosofia che si cela dietro il brand slow fashion ideato da Chiara Guzzon, Giulia de Salvia ed Elisa Marchi, tre donne piemontesi con storie ed età differenti e con un passato lavorativo in comune in grandi aziende del settore moda. Dopo aver fondato nel 2018 una società di fashion consulting e textile design, hanno deciso di lanciare la loro linea di abbigliamento, Ma vie, assecondando il desiderio di «rinnovarsi e approcciarsi a qualcosa di nuovo e stimolante». La stampa e il colore sono gli elementi chiave di ogni creazione. I disegni sono pensati e realizzati collaborando con abili illustratrici italiane e la maggior parte dei capi sono stampati utilizzando tecnologie sostenibili. Anche i tessuti sono il frutto di un'etica del consumo intelligente. «Per creare gli abiti Ma vie siamo sempre alla ricerca di filati innovativi da poter sperimentare».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Solipsiste





«É nato tutto quando ho trovato una stoffa che mi ha ispirata così tanto da pensare subito di volerla indossare. Ben presto quella che era solo una idea, un semplice disegno, é diventata realtà», racconta Chiara sul profilo Instagram del suo Solipsiste, progetto in cui si intrecciano passato e presente. I capi sono pezzi unici o a tiratura limitata dall’estetica delicata e sognante, realizzati con tessuti vintage e scampoli di tessuto recuperati in piccole botteghe italiane. «Quando mi trovo davanti ad una stoffa, ci appoggio la mano e sento subito la sua energia e immagino cosa potrebbe raccontare. Mi faccio ispirare dai suoi dettagli, dai suoi colori, dalle sue vibrazioni. Ogni stoffa ha la sua storia, bisogna solo imparare a leggerne la trama».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: LÙSac





Tessuti d’arredo, pezze vintage d’autore e stoffe inutilizzate o surplus di produzione sono al centro di LÙSac, la linea di borse sostenibili ideata da Luisa Vanzini, architetto e home designer. «Credo nel valore del recupero. In un mondo in cui si dimentica, si scarta e si inquina, riprendere, riusare con creatività è un modo per non dimenticare il passato, ma anche per andare incontro al futuro consapevoli di stare facendo la propria parte». Dieci i modelli disponibili - ognuno con dimensioni e caratteristiche diverse - anche se in realtà ogni pezzo è unico e tagliato a mano su misura in sartoria. Da quest’anno inoltre, parte della produzione è stata affidata alla Cooperativa Alice di Milano, nata all’interno della Casa Circondariale San Vittore con lo scopo di offrire opportunità professionali alle detenute e percorsi di re-inserimento sociale dedicati a donne in difficoltà, ristrette nella libertà. «Oggi più che mai è importante agire per un bene comune; la LÙSac e Cooperativa Alice lo fanno promuovendo integrazione e inclusione a ritmo di macchine da cucire e sposando i medesimi obiettivi sociali».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Michela Meni Studio

Meno, ma meglio è il mantra in cui credono fermamente Michela Meni ed Elena Pernici, due donne, mogli, madri, amiche e lavoratrici che poco più di un anno fa hanno deciso di unire le loro forze e competenze nel progetto Michela Meni Studio, con l’obiettivo di riportare in auge la bellezza per la qualità. Le collezioni sono composte da un numero limitato di pezzi, capi quasi unici realizzati con cura e passione in laboratori italiani, garantendo anche dal punto di vista umano una sostenibilità reale. «Per evitare ulteriori sprechi, abbiamo deciso di lavorare in pre-order il che significa che, dal momento dell’acquisto abbiamo bisogno di 12/14 giorni per gestire la produzione del capo». Una scelta in netta controtendenza rispetto a quella delle tante, mastodontiche realtà che lavorano alla velocità della luce. «Crediamo che le cose importanti abbiano bisogno di attenzioni, di tempo, di cure speciali».

10 brand made in Italy al femminile da scoprire su Instagram: Làmpsi





Làmpsi è una parola greca che rimanda all’idea di lucentezza, splendore, bagliore ed è anche il nome che Annalisa e Vanessa hanno scelto per il loro brand di gioielleria. Amiche e cognate ancor prima che socie, dal 2021 disegnano e realizzano piccole meraviglie in oro 18 carati, smalto e pietre semipreziose. La produzione è affidata a laboratori artigiani piemontesi e avviene esclusivamente in pre-order. «Produrre solo quanto è richiesto ci permette di limitare notevolmente le scorte di magazzino e i costi connessi, di rispettare la capacità produttiva di una piccola impresa e di non compromettere la qualità dei prodotti».

In cover: il look book di Solipsiste, uno scatto di Toile Society e, in bianco e nero, le due designer di Vernisse (Francesca Filipo ed Eugenia Penta)