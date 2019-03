Il reggiseno del momento? La bralette, of course! Ecco le versioni più belle da cui lasciarsi tentare per la bella stagione

Si porta (anche) a vista e nelle ultime stagioni ha conquistato tutte, persino chi all'inizio non si sarebbe mai sognata di indossarla.

Parliamo della bralette, il reggiseno senza ferretto che, in fatto di comodità, ricorda i modelli sportivi ma con un valore aggiunto non indifferente: una dose esagerata di glamour.

Requisito fondamentale per poterlo "esibire" con fierezza!

Come indossarla? Sotto al classico tailleur maschile per un contrasto davvero cool, sotto a una blusa dall'effetto vedo non vedo per un tocco sensuale, sotto a un completo pajamas per un look in stile boudoir perfetto.

Le varianti in commercio assecondano le esigenze e i gusti più disparati: con o senza coppe, in tulle o in pizzo, a tinta unita o giocate su fantasie geometriche e stampe floreali, dalla linea essenziale oppure impreziosite da ruches, paillettes e dettagli speciali, a ognuna le sue bralette!

Dalla proposte di Intimissimi a quelle di Tezenis, Yamamay e tanti altri ancora: scoprite le versioni più belle su cui puntare per la primavera-estate 2019.





Bralette con motivo geometrico in pizzo multicolor INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Bralette in pizzo con motivo a fiori OYSHO

Credits: oysho.com





Bralette con fiori ricamati YAMAMAY

Credits: yamamay.com





Bralette in pizzo verde con scritte TEZENIS

Credits: it.tezenis.com





Bralette con cuori stampati FREE PEOPLE

Credits: zalando.it





Bralette in pizzo nero STRADIVARIUS

Bralette in pizzo nero STRADIVARIUS





Bralette in pizzo SAVAGE X FENTY

Credits: zalando.it





Bralette in tulle con cuoricini LE PETIT TROU

Credits: net-a-porter.com





Bralette di paillettes con stella a contrasto e banda in pizzo nero 8PM

Credits: 8pm.it





Bralette in pizzo floreale blu MAIDENFORM su Zalando

Credits: zalando.it