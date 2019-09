I loro sandali intrecciati e a rete sono già sold out dappertutto. Bottega Veneta si conferma così, dopo una lunga estate tra hype e grandi vendite, una delle sfilate più attese della Fashion Week milanese

Cosa avrà in serbo Daniel Lee per la prossima stagione primavera-estate 2020 di Bottega Veneta?

I codici del brand evolvono con un focus molto chiaro: trovare e sviluppare equilibrio tra tutto ciò che è proporzione e tecnica e le strutture morbide, che danno calore e trasmettono l’idea di bellezza e comfort.





I materiali esprimono la loro natura più pura: legno, oro, lacca, pietra, pelle, cotone si alternano sulla passerella con sicurezza esaltando colori ricchi e definiti come l’arancione, la tapioca, il marrone intenso.

Gli intrecci di pelle si riflettono sugli abiti in maglia dove gli incroci della silhouette creano motivi a contrasto.

In tutti i look gli accessori sono punto focale dove si racchiudono tonalità come quella del viola, del blue dodger e dei pastelli.

Già oggetto del desiderio della scorsa stagione i sandali sabot raddoppiano il celebre motivo intrecciato e si accompagnano a decollétées tanto semplici quanto moderne, mentre le borse si fanno oversize nelle versioni big, per poi introdurre clutch con inserti in legno e morbide pochette.

Tutto è illuminato da collane e gioielli a catena, che richiamano le tracolle di alcuni modelli di borsa, rigorosamente oro.

‘Bottega Veneta è per voi’ dice Daniel Lee nella press release e noi vogliamo davvero credergli.

Photo Courtesy: Press Office e Getty Images