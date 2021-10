Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo le fashion news della settimana

Archiviato il primo fashion month post-pandemia, che non ha di certo fatto rimpiangere i precedenti, le pillole di moda tornano ad occuparsi di piccole chicche e spettacolari sorprese. Complice un Daniel Lee più in forma che mai, infatti, Bottega Veneta è tornata a far parlare di sé, sfilando in un’inedita (e significativa) location e dando ad ogni fashionista che si rispetti la spinta giusta per iniziare la settimana.

E per una maison Made in Italy che consolida il proprio impero a migliaia di chilometri da qui, ce n’è un’altra che si affaccia nel variegato mondo del fashion con una collezione intensamente radicata nella più locale delle capitali della moda, Milano.

Vi abbiamo incuriosito a sufficienza? Non vi resta che leggere le fashion pills per scoprire le notizie, curiosità e novità più “catchy” del momento. #youhearditherefirst

Fashion Pills: lunedì e l'inaugurazione della Bebe Vio Academy in partnership con Nike

Che lo sport sia fondamentale per il nostro benessere è cosa nota. E che iniziare a praticarlo da bambini sia l’ideale per crescere in modo equilibrato anche. Quello che forse non tutti sanno è che lo sport è un formidabile volano di integrazione e può aiutare ragazzi con e senza disabilità a giocare e divertirsi insieme senza barriere. Ne è profondamente convinta Bebe Vio, la nostra campionessa olimpica più in voga del momento, che, tra una medaglia d’oro e una sfilata in passerella (per L’Oréal Paris a Parigi), ha inaugurato anche una nuova academy in partnership con Nike dedicata a cinque discipline sportive per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. «Vedere bambini e ragazzi con e senza disabilità praticare sport insieme con naturalezza mi rende molto felice perché credo che questo sia il primo passo per riuscire ad avere una società in cui l’integrazione e l’accettazione del diverso diventi la normalità» ha dichiarato Bebe. #sportiscool

Fashion Pills: martedì e La sfilata di Bottega Veneta Salon 03 a Detroit

Esplorare nuovi territori, travalicare i confini tradizionalmente intesi, debordare in strada e incontrare nuove comunità di creativi e artisti: se c’è una cosa che Daniel Lee ha messo subito in chiaro - una volta prese in mano le redini di Bottega Veneta - è che non si sarebbe accontentato di fare le cose come si sono sempre fatte. Cancellati i profili social e inaugurato il lancio di un art magazine sponsorizzato, il nostro ha infatti deciso di portare la moda dove (forse) non era mai stata. L’ultima tappa di Salon, mega progetto di ready-to-wear del nostro, ha così toccato le strade cupe di Detroit, la più americana delle città statunitensi, laddove è nato il mito sfavillante dell’industrializzazione e quello un po’ meno luminoso della crisi del mercato dell’auto. Ed è qui che Lee ha inteso far rinascere il glamour, grazie alla maestria artigianale della fashion house veneta, con una collezione che guarda al futuro con ottimismo e joie de vivre. #fashionrelocate

Fashion Pills: mercoledì e il digital runway di Mugler



Un cast stellare, che annovera Bella Hadid, Dominique Jackson, Amber Valletta, per la presentazione della collezione Mugler autunno inverno 2022. Mentre si avvicina il quarto anniversario della sua permanenza alla guida della maison francese infatti, Casey Cadwallander, designer londinese di origine georgiana (vi ricorda qualcosa?), ha voluto ancora una volta rendere omaggio all’heritage del marchio grazie a un sapiente uso di simmetrie, volumi Eighties, gioielli che tracciano linee sinuose sul corpo, corsetti con stecche e leggings seconda pelle. Insomma, la sensualità ferina della casa di moda più sexy che ci sia è tornata a dar prova di sé nel fashion movie voluto da Casey, che non a caso come testimonial ha scelto Lourdes Maria Ciccone Leon: una i cui natali chiariscono subito, in caso ce ne fosse bisogno, qual è il senso stesso della parola “provocazione”. #lookatme

Fashion Pills: giovedì e nasce Virginia Varinelli Label

La campagna fotografica di lancio scattata a Brera chiarisce subito che Virginia Varinelli Label ha i piedi saldamente piantati nella città meneghina. Ed è infatti ad essa che la giovane designer guarda come ispirazione per la sua neonata casa di moda. Colori predominanti i verdi dei Tram cittadini e l’arancio delle vecchie insegne dei bistrot per sette capi pensati per essere abbinati, sovrapposti e mescolati così da vestire le donne contemporanee day-to-night. Nuovo ma già cult il Lancelot Sweater, pullover dal fit over in lana merino, con cappuccio, lavorazione a trecce e capienti tasche in cui stipare tutto il necessario per la passeggiata quotidiana con il nostro amico a quattro zampe, affettuoso omaggio di Virginia al suo amato Lancillotto. #madeinItaly

Fashion Pills: venerdì e giro di shopping a Torino da Noemi Boutique

Lontano dalle tradizionali fashion cities è ancora possibile trovare nuovi spunti e suggestioni per una giornata di shopping? Noi crediamo di sì, e infatti è proprio a Torino, famosa semmai per il buon cibo e la letteratura, che siamo andati a scovare l’ultima fashion pills della settimana. Noemi Boutique è uno scrigno sabaudo ideato da Noemi De Stefano (in foto) che si schiuderà per accogliervi alla prossima visita in città. Varcate le porte di questo piccolo e curatissimo spazio in via Cristoforo Colombo 26, troverete infatti una selezione (tra i brand: Malloni, Alysi, Phisique du Role, Vintage Deluxe e Irreplaceable) che viene rinnovata ogni tre settimane con un occhio sempre attentissimo alla qualità, grazie a una gamma di brand che uniscono alla sartorialità la cura per il dettaglio, ma anche quella per la sostenibilità. Insomma, l’indirizzo da segnarsi se avete in programma una tappa torinese. #citytrip

