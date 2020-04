Vi sveliamo le borse a tutto tondo da avere ora e indossare presto!

La shopping therapy, si sa, è per noi fashion lover uno dei rimedi più efficaci per scacciare ogni malumore.

Ancor di più se fatta con l’acquisto di una borsa divertente e all’ultima moda.

Come una bella borsa tonda, un modello che ricorda un po’ quelli vintage, un po’ quelli delle bimbe ma che rimane al contempo una proposta moderna e… diversa, fuori dagli schemi!

Il vantaggio delle borse tonde o round bag è che non si sformano, mantenendo la loro perfetta geometria qualsiasi cosa ci mettiamo dentro. Risultato? Un oggetto femminile e rifinito che farà un figurone sugli outfit che presto, passato questo periodo, potremo tornare a sfoggiare serenamente!

Che ne dite di scoprire insieme le round bag da accaparrarci durante la nostra quarantena direttamente dal divano di casa nostra?

(Credits: Chanel)

La tracolla con catena nera e oro di Chanel è uno scrigno lussuoso in tweed, il tessuto signature della maison. #TweedCoco

(Credits: Guema Barnaba)

Stampa cocco sulla mini borsa tonda color cipria di Guema Barnaba, 100% made in Italy. #CoccoPrint

(Credits: Courtesy of Press Office)

La round bag di Cromia ha una stampa multicolore che ci fa sognare l'estate! #SummerPrint

(Credits: Gucci)

Gucci ha deciso di rilanciare la meravigliosa stampa flora, un pattern storico della casa, che ritroviamo su questa camera bag tonda con rifiniture verdi. #Flora

(Credits: Cult Gaia)

Verde lime, chiusura click clack e forma tonda: gli ingredienti per farci amare la mini bag di Cult Gaia ci sono davvero tutti! #ClickClack

(Credits: Ottod'Ame)

Ottod'Ame ci delizia con una clutch logo con manico in pelle rossa. #MyDame

(Credits: Gianluca Capannolo)

La borsa in paglia con nappe di Gianluca Capannolo per sognare l'arrivo della stagione calda #BeachBag

(Credits: J W Anderson)

J W Anderson ci sorprende con modelli di borse sempre originali come questo a forma di cappellino con visiera, ovviamente di forma tonda. #CapBag

(Credits: Tommy Hilfiger)

Le borse più cool? Quelle in PVC come la tracolla logo di Tommy Hilfiger! #PVCBag

(Credits: Courtesy of Press Office)

La O Bag dell'estate avrà una forma a O! #OShapeBag

(Credits: Rosantica)

Come non amare l'emoji dallo sguardo innamorato? Qui a Grazia.it è il nostro preferito! Per questo siamo pazze della borsa gioiello a forma di emoticon in love di Rosantica. #EmojiBag

(Credits: Louis Vuitton)

La mini borsa cappelliera di Louis Vuitton è assolutamente iconica, un pezzo senza stagione davvero intramontabile. #BoiteChapeau

(Credits: Jacquemus)

Il brand Jacquemus si è sempre distinto per mini accessori must have dal grande fascino, come questo portamonete fluorurato da appendere al collo, rigorosamente tondo. #LePitchou

(Credits: Furla)

La borsa tonda a bandoliera di Furla è in color fuoco e ha una tracolla logo modulabile. #FurlaSleek