Dalle tracolle comode e capienti alle mini bag da sfruttare anche di sera: le borse a stampa cocco imperano nelle nuove collezioni della primavera-estate. Ecco le più belle!



Che siano tracolle, marsupi, shopper o handbag, le borse a stampa coccodrillo si guadagnano sempre un posticino nel nostro guardaroba e anche in questa stagione saranno le nostre più grandi alleate per elevare i look più basic e aggiungere quella buona dose di charme che non guasta mai.

Eleganti, versatili, sofisticate: il loro fascino sembra essere immune al passare del tempo e non a caso si confermano tra le più amate dall’universo femminile.

Status symbol che non conosce stagioni, anche quest’anno si fanno largo tra le tendenze della primavera-estate e si sono già conquistate un posto in prima fila sugli scaffali dei negozi.

Anche in questa stagione infatti i fashion brand non si sono smentiti e hanno sfornato un’infinità di modelli capaci di soddisfare anche le fashioniste più esigenti: da quelli preziosissimi in vera pelle a quelli a stampa cocco, dai prezzi più accessibili e decisamente più green.

Il risultato? Non sarà facile resistere alla tentazione!

Dalle classiche versioni in bianco, nero e marrone, che si abbinano praticamente con tutto, a quelle più colorate, declinate nelle più delicate tonalità pastello o nelle nuance più accese e chic come il verde gemma: ecco una carrellata di borse effetto coccodrillo che vi faranno subito venire voglia di darvi alla pazza gioia con lo shopping!

FRENZLAUER Borsa a tracolla effetto coccodrillo

Credits: farfetch.com

BY FAR Mini bag a mano a stampa cocco

Credits: farfetch.com

MANSUR GAVRIEL Borsa a mano in pelle effetto coccodrillo

Credits: farfetch.com

& OTHER STORIES Mini tracolla lilla a stampa cocco

Credits: stories.com

GANNI Borsa a spalla effetto coccodrillo

Credits: farfetch.com

CHLOE’ Mini bag a stampa cocco con tracolla a catena

Credits: farfetch.com

MANGO Borsa baguette a stampa cocco

Credits: shop.mango.com

STAUD Borsa a stampa cocco a spalla con dettaglio di piume

Credits: staud.clothing

JIMMY CHOO Borsa a tracolla in pelle effetto coccodrillo

Credits: farfetch.com

A.P.C. Borsa a tracolla con zip dorata

Credits: farfetch.com

LIU JO Marsupio rosso effetto coccodrillo

Credits: liujo.com

WANDLER Borsa a stampa cocco a mezzaluna

Credits: farfetch.com

COCCINELLE Mini bag verde a stampa cocco

Credits: coccinelle.com

TOD’S Tote bag in pelle a stampa cocco

Credits: farfetch.com

ZARA Borsa dorata a stampa cocco con tracolla a catena

Credits: zara.com